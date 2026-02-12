Ex-técnico do Tottenham detona time: 'Não é um clube grande'

Campeão da Liga Europa com o Tottenham em 2025, Ange Postecoglou fez duras críticas ao clube inglês ao comentar sua passagem pelos Spurs. Em entrevista ao podcast "Stick to Football", o treinador questionou a identidade esportiva, o modelo de gestão e, principalmente, o nível de investimento da equipe londrina.

As declarações surgem dias após a demissão de Thomas Frank, sucessor de Postecoglou, que permaneceu apenas oito meses no cargo. Para o técnico australiano, a nova troca no comando reforça um cenário de instabilidade crônica, marcado pela ausência de continuidade e por mudanças frequentes de direção esportiva.

Postecoglou é duro ao falar sobre Tottenham

Ao analisar o posicionamento do Tottenham no cenário europeu, Postecoglou reconheceu os avanços estruturais do clube, mas fez ressalvas contundentes sobre o patamar financeiro da equipe. O treinador destacou que, apesar do estádio e das instalações de alto nível, os investimentos em elenco e salários não acompanham o discurso de grandeza.

– Construíram um estádio inacreditável, instalações de treino inacreditáveis. Mas, quando se olha para as suas despesas e, em particular, para a sua estrutura salarial, não é um clube grande – afirmou.

O australiano também apontou, durante a conversa, o que considera uma contradição entre a identidade propagada pelo clube e a postura adotada no mercado. Para ele, o lema histórico dos Spurs não se traduz em decisões práticas.

– Quando se entra no Tottenham, o que se vê por todo o lado é 'Ousar é Fazer'. No entanto, as ações deles são quase a antítese disso. Acho que eles não perceberam que, para ganhar, é preciso correr alguns riscos – disse o treinador.

Ainda ao abordar sua experiência no norte de Londres, Postecoglou comentou a falta de uma linha esportiva clara ao longo dos anos. Segundo ele, a sucessão de treinadores com perfis distintos evidencia a dificuldade do clube em consolidar um projeto consistente.

– Quando você olha para a lista de treinadores, não há realmente um tema comum no que eles estão tentando fazer.

Ange Postecoglou quando era treinador do Tottenham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Postecoglou também revelou bastidores do mercado de transferências, usando como exemplo o período após a temporada em que o Tottenham terminou na quinta posição da Premier League. O treinador afirmou que buscava reforços prontos para elevar o nível competitivo da equipe, mas esbarrou em restrições financeiras.

– Eu estava de olho em Pedro Neto, Bryan Mbeumo, Antoine Semenyo e Marc Guehi. Para mim, se quiséssemos passar do quinto lugar para realmente desafiar, era isso que os outros grandes clubes fariam – disse o treinador.

– Não tínhamos dinheiro. Acabamos contratando Dom Solanke, que eu queria muito, e três adolescentes – completou.

Embora tenha elogiado o potencial dos jovens contratados, Postecoglou ponderou sobre o impacto esportivo imediato. Para ele, o perfil das aquisições não atendia à necessidade competitiva daquele momento.

– São jovens jogadores excelentes e acho que serão ótimos jogadores para o Tottenham, mas não vão levar você do quinto para o quarto e terceiro lugar – argumentou.

O treinador ainda comparou o cenário financeiro dos Spurs ao de rivais diretos da Premier League, ressaltando a diferença de postura em grandes investimentos.

– Quando o Arsenal precisa de jogadores, eles gastam cem milhões em Declan Rice. Não vejo o Tottenham fazendo isso – disse Postecoglou.

Instabilidade no comando técnico

Ao comentar a recente saída de Thomas Frank, Postecoglou voltou a abordar o ambiente interno do clube. O australiano afirmou que as constantes mudanças no comando técnico contribuem para um cenário de incerteza permanente.

– Você criou todo um ambiente de incerteza porque não há garantias, não importa quais treinadores você traga.

Segundo ele, transformações estruturais profundas, somadas às trocas frequentes de treinadores, ampliam a dificuldade de consolidação de um projeto esportivo.

– Se você vai fazer uma mudança tão grande, precisa entender que haverá alguma instabilidade. Thomas sabia que estava entrando nessa situação? Não sei.

Frank deixou o cargo após sequência negativa na Premier League. O Tottenham ocupa a parte inferior da tabela e se prepara para o clássico contra o Arsenal, marcado para 22 de fevereiro.

