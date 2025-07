Lenda do Bayern, Thomas Müller negocia com clube da Austrália

Lenda do Bayern de Munique, Thomas Müller negocia sua ida para o Sidney FC, da Austrália, após a saída dos bávaros. Segundo o "The Sidney Morning Herald", o atleta de 35 anos está em conversas e tem a possibilidade de jogar em um destino surpreendente.

Neste momento, Müller considera apenas duas opções para seu futuro após a saída do Bayern: Sidney FC e um clube da MLS. No entanto, os australianos entender que os norte-americanos são favoritos para receber o campeão do mundo com a Alemanha em 2014.

O meia-atacante se surpreendeu com o interesse do Sidney FC, que conta com dois trunfos para convencer Müller. Um deles é a presença de Douglas Costa na equipe, que atuou com o alemão por duas temporadas no Bayern. O outro é Alexander Baumjohann, que jogou por uma temporada nos bávaros e atua na direção do clube australiano, sendo tratado como responsável pela tentativa de contratação.

Com a A-League em dificuldades financeiras, o Sidney FC entende que não tem condições de competir com rivais da MLS ou de outras praças em termos salariais. A chegada de Müller envolveria a priorização de um estilo de vida mais discreto em que ele poderia aproveitar a cidade e o novo país após uma longa passagem pelo Bayern de Munique.

