Jornalista destaca atuação de ex-Vasco em Shakhtar x Besiktas: ‘Seleção’

O Shakhtar Donetsk venceu o Besiktas por 4 a 2, nesta quinta-feira (24), em Istanbul, na Turquia, pelo jogo de ida da fase classificatória da Europa League. Na ocasião, a atuação do volante Marlon Gomes, ex-Vasco, chamou atenção do jornalista Pedro Brandão, do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão da partida, pelo site esportivo, o comunicador destacou a importância do brasileiro para o time ucraniano. Ao elogiar o jogador, Brandão chegou a cogitar a possibilidade do atleta ser convocado para a Seleção Brasileira nos próximos anos.

- Vou destacar a importância do Marlon Gomes e a confiança que o time do Shakthar tem nele. Olha, com a evolução que estamos vendo dele, desde a saída do Vasco, e talvez ele fazendo um salto para um grande da Europa, pode ser que ele entre no radar da Seleção Brasileira nos próximos anos - disse o comentarista.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: Presidente Pedrinho concede entrevista e detalha próximos passos no Vasco

Besiktas x Shakhtar

Em campo, o ex-Vasco foi um dos destaques da vitória da equipe do técnico Arda Turan. O Shakhtar não tomou conhecimento do Besiktas, que mesmo dentro de casa não conseguiu se impor no confronto. Alisson, Eguinaldo e Kevin (2) foram os autores dos gols do time da Ucrânia. Do lado turco, Tommy Abraham e João Mário marcaram.

Com a vitória, o time ucraniano abriu grande vantagem para a classificação. O próximo confronto entre as equipes acontece na próxima quarta-feira (31), pelo joga da volta. O Lance! irá transmitir a partida novamente no Youtube.

continua após a publicidade