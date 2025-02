O Bayern de Munique lançou, junto a Adidas, uma camisa comemorativa celebrando 125 anos da fundação do clube. O time fará aniversário na próxima quinta-feira, dia 27 de fevereiro. A demanda pela camisa foi tão alta, que a loja virtual oficial do time caiu, devido as milhões de solicitações em pouco tempo.

Em nota oficial, o Bayern afirmou que o site foi derrubado devido à quantidade recorde de visualizações e acessos, assim, ocasionando sobrecarregando a loja virtual:

- A loja on-line sofreu uma corrida recorde como a que os campeões alemães nunca viram antes. O clube pede a sua compreensão e está trabalhando intensamente para resolver a sobrecarga o mais rápido possível - declarou o Bayern em nota.

A camisa lançada junto da Adidas tem tons de vermelho grená e detalhes dourados, bem como detalhes na costuram, que o diferencia. O emblema do Bayern também está destacado, com os 125 anos estando na moldura dentro da logo. Por fora, ramos de folhas dão o tom do emblema. Além disso, completam o uniforme comemorativo do time alemão, calção branco e meiões grenás.

Camisa do Bayern em comemoração aos 125 anos de fundação (Fonte: Reprodução/X)

Camisa de edição limitada

A camisa de cor vermelha escura com detalhes dourados é uma edição limitada feita pela Adidas. A vestimenta é baseada nos três principais estádios que o clube já teve: o Grünwalder Stadion, o Estádio Olímpico e a Allianz Arena, ela inclui elementos da carta de fundação do Bayern, em 27 de fevereiro de 1900. O uniforme especial será usado pela primeira vez contra o Bochum, no dia 8 de março, pela Bundesliga.