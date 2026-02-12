Simeone vive duelo de 'Davi e Golias' contra Barcelona, mas equilibra em mata-mata

Conteúdo Especial

Técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone tem um grande desafio diante do Barcelona, mas um retrospecto positivo em mata-mata para encarar a semifinal da Copa do Rei. Há quase 15 anos no comando da equipe da capital espanhola, o treinador tem 41 jogos contra os culés e apenas seis vitórias sobre o clube catalão.

Ainda assim, o Atlético de Madrid já se provou competitivo, principalmente quando o assunto são os jogos de mata-mata. Nesse período, Simeone encarou o Barcelona em sete confrontos eliminatórios, tendo levado a melhor em três deles, sendo duas vezes na Champions League e uma pela Supercopa da Espanha.

Na Supercopa da Espanha de 2013, Atlético de Madrid e Barcelona empataram nos dois jogos da final, mas os culés levaram a melhor por conta do critério do gol fora de casa. Isso representa o equilíbrio entre os clubes em duelos de mata-mata e não dá indícios de favoritismo para a semifinal da Copa do Rei 2025/2026.

Histórico de Simeone com o Atlético de Madrid contra o Barcelona (Arte: NotebookLM)

Simeone e Hansi-Flick colocam em prova profundidade dos elencos

Tanto Atlético de Madrid, quanto Barcelona possuem desfalques importantes para o jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Nesse sentido, Diego Simeone e Hansi-Flick precisarão colocar à prova a profundidade de seus elencos na reta final de uma das competições mais importantes a nível nacional.

No Atlético de Madrid, Simeone não conta com Pablo Barrios, que foi ausência sentida na derrota por 1 a 0 para o Betis, pela La Liga, no último fim de semana. O treinador colchonero lamentou a recente lesão do meia espanhol, que desfalcará o time na ida da semifinal da Copa do Rei.

- Não tem substituto para Pablo. A lesão de Johnny nos machuca. Os jovens que chegaram, Rodrigo e Vargas, estão se inserindo no grupo, estão em fase de adaptação. Tentaremos colcoar em campo quem pode nos ajudar da melhor maneira.

Por outro lado, o Barcelona também conta com desfalques importantes no setor ofensivo para encarar o duelo. Raphinha é dúvida, enquanto Rashford, que é o reserva natural do brasileiro, se lesionou na vitória por 3 a 0 sobre o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol.

- Temos que cuidar do Raphinha porque é um jogador que sempre dá tudo, tem muita intensidade. É uma questão de sensação. Tem que cuidar do seu corpo. É o que está fazendo e vamos apoiá-lo. Rashford não poderá jogar. Não é uma boa notícia, mas acredito na minha equipe. Em situações complicadas, nós crescemos.

Na atual temporada, Raphinha fez 22 partidas com 13 gols e cinco assistências, mas o brasileiro já desfalcou o Barcelona em 12 ocasiões em 2025/2026. Uma possível ausência do camisa 11 é significativa e um sinal de esperança para o Atlético de Madrid e Simeone, visto que o desempenho do clube catalão sofre uma queda sem o jogador.

Aproveitamento do Barcelona com e sem Raphinha na atual temporada (Arte: NotebookLM)

Barcelona conta com favoritismo contra o Atlético de Madrid

Apesar do equilíbrio entre o Barcelona e o Atlético de Madrid de Diego Simeone nos confrontos de mata-mata, o clube catalão chega como grande favorito para avançar à final. Além de um grande retrospecto recente, os blaugranas vivem uma fase melhor.

Na La Liga, por exemplo, o Barcelona lidera a competição com 58 pontos conquistados, enquanto o Atlético de Madrid ocupa apenas a 3ª colocação com 45 pontos. Na Champions League, os culés se classificaram diretamente às oitavas de final do torneio após encerrar a fase de liga na 5ª colocação, enquanto os colchoneros disputarão os playoffs da competição nas próximas semanas contra o Club Brugge por conta de uma campanha que fez com que a equipe de Simeone ficasse apenas na 14ª posição.

O Atlético de Madrid conta com um valor de mercado avaliado em 584 milhões de euros, enquanto o Barcelona dobra esses números com o valor de 1,1 bilhão de euros, segundo o "Transfermarkt". Levando em consideração esse fator com o histórico recente entre os clubes, revivemos quase a história de Davi e Golias, mas os colchoneros contam com um guerreiro chamado Diego Simeone, que será o responsável pela estratégia para surpreender os rivais mais uma vez.

