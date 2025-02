O árbitro mexicano Marco Antonio Ortiz Nava, que apitou a vitória do Inter Miami sobre Sporting Kansas City, por 1 a 0 e com gol de Messi, recebeu uma suspensão de seis meses da Concacaf após pedir um autógrafo ao camisa 10 argentino. A organização, que cuida do futebol continental na América do Norte, América Central e o Caribe, abriu uma ação disciplinar depois do ocorrido. A informação foi divulgada pela ESPN.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em um comunicado, a Concacaf disse na semana passada que a conduta do árbitro de pedir autógrafo a Messi "não está de acordo com o Código de Conduta da Confederação para árbitros". Segundo a entidade, Ortiz Nava reconheceu seu erro, pediu desculpas pelo incidente e aceitou a ação disciplinar.

continua após a publicidade

O árbitro seguirá apitando jogos do Campeonato Mexicano enquanto cumpre a suspensão. Na última sexta-feira (21), ele apitou o jogo entre Puebla e Tijuana.

Como foi o jogo do Inter Miami?

Com a temperatura no local atingindo -14ºC, os visitantes, acostumados ao clima ensolarado da Flórida, entraram em campo com praticamente todo o tronco e os membros cobertos, deixando apenas o rosto exposto ao frio.

continua após a publicidade

Aos 11 minutos do segundo tempo, Messi recebeu lançamento de Sergio Busquets na entrada da área, arrastou para a perna direita e bateu cruzado, tirando chances de defesa do goleiro Pulskamp. A vitória garantiu a vantagem ao time comandado pelo também argentino Javier Mascherano para o jogo da volta, a ser realizado na próxima terça-feira (25), às 22h (de Brasília).

O Inter Miami precisa apenas de um empate para garantir a vaga nas oitavas de final; aos visitantes, 1 a 0 leva o duelo para a prorrogação; vitórias por um gol de diferença acima do placar mínimo classificam através do critério de gol fora de casa, ainda válido na Concachampions.

➡️ Yamal não treina, divulga pé machucado e vira dúvida para clássico; veja