Barcelona x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Barcelona recebe o Atlético de Madrid neste sábado (21) pela 18ª rodada da La Liga. A bola rola a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico lluís Companys, em Barcelona, na Espanha. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

O confronto pode definir o líder da competição. Ambos os clubes tem 38 pontos e o Barça é o líder por ter uma vitória a mais que o Atlético de Madrid. Este será o 243º encontro entre as equipes. No retrospecto geral são 110 vitórias do time catalão, contra 75 dos Colchoneros. Aém de 57 empates.

O Barcelona tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, mas permanece na liderança. Enquanto isso, o Atlético de Madrid vêm de seis triunfos consecutivos e estão na cola do adversário.

Barcelona e Atlético de Madrid de enfrentam neste sábado (21) (Foto: Josep LAGO / AFP)

➡️Yamal tem lesão confirmada e desfalca o Barcelona

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA X ATLÉTICO DE MADRID

18ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: sábado, 21 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.

📺 Onde assistir: ESPN (canal fechado) e do Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Eric, Iñigo Martínez e Baldé; Casadó e Pedri; Torres, Dani Olmo e Raphinha; Lewandowski.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak, Galán, Lenglet, Giménez e Llorente; Gallagher, Rodrigo De Paul, Pablo Barrios e Giuliano Simeone; Julián Álvarez e Griezmann.

