No Anoeta, Real Sociedad e Real Betis não saíram do zero em partida marcada pelos impedimentos. Os mandantes até abriram o placar com André Silva, mas o português estava impedido. No final do primeiro tempo, o atacante marcou mais uma vez, mas Oyazarbal estava em condição irregular. E a sorte não estava com Los Txuri-urdin, nos minutos finais, Sadiq balançou as redes, mas mais uma vez o gol foi anulado.