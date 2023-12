O PSG vencia até os acréscimos do jogo, mas tomou um gol no último lance e empatou em 1 a 1 com o Lille neste domingo (17), no Stade Pierre-Mauroy, na Alta França, a última partida da 16ª rodada da Ligue 1. Com as derrotas de Nice e Mônaco, os dois times mais próximos à equipe parisiense na tabela, os comandados de Luis Enrique mantiveram uma vantagem confortável de cinco pontos na liderança do Campeonato Francês.