A mentalidade vencedora de Cristiano Ronaldo parece cada vez maior. Aos 38 anos, o craque marcou duas vezes na vitória de Portugal sobre a Eslováquia por 3 a 2, em jogo válido pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, e chegou a 857 gols na carreira, sendo 125 pela equipe nacional. Questionado sobre a marca de 1000 gols, o astro reconheceu a dificuldade, mas não negou o objetivo.



- O presidente do Porto já tinha me desafiado a chegar aos mil gols. Houve ali uma fase engraçada... e eu acho que vai ser bastante difícil, mas é como eu disse, é preciso ver como vou estar mentalmente, como vai estar minha motivação no futuro. Eu me motivo por pequenas etapas, mas antes dos mil, quero chegar a 900. Falta bastante, mas acredito que chegarei. Para os mil, ainda há muita pedra que precisa ser partida. Se minhas pernas e meu físico me tratarem bem como eu os trato.. tudo é possível. Vamos ver - comentou o jogador.