Vice-líder do grupo com nove pontos, a Polônia faz uma campanha regular nas Eliminatórias. Em seis jogos disputados até o momento, foram três vitórias e três derrotas. A seleção comandada pelo português Fernando Santos vem de uma vitória por 2 a 0 sobre as Ilhas Faroé, com gols de Szymanski e Buksa. Contudo, a Polônia não poderá contar com seu artilheiro para o jogo deste domingo por conta de uma contusão.