O REI DA EUROPA LEAGUE



O Sevilla, que será o mandante do encontro, venceu a Europa League pela sétima vez na temporada 2022-23. Em uma campanha cheia de reviravoltas e emoções, a equipe de José Luis Mendilibar deixou pelo caminho gigantes do continente, como Manchester United e Juventus. Na final, a equipe adversária foi a Roma de José Mourinho. Os Palanganas saíram atrás no placar, com gol de Dybala, mas empataram no segundo tempo graças a um gol contra de Mancini. Nos pênaltis, a estrela do goleiro Bounou brilhou e a equipe se sagrou heptacampeã em sete finais.