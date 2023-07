Em jogo tecnicamente ruim, o Atlético-MG apenas empatou sem gols diante do Goiás, nessa segunda-feira, 17 de julho, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o sexto jogo do Felipão, que ainda não venceu sob o comando técnico do Galo, e criticou a atuação da equipe, mesmo após ter a "semana cheia" para treinamentos.