imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Sevilla x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo por La Liga

Confira as principais informações do duelo válido pela oitava rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
08:35
Sevilla e Barcelona se enfrentam, pela 8ª rodada de La Liga, no domingo (5) (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraSevilla e Barcelona se enfrentam, pela 8ª rodada de La Liga, no domingo (5) (Foto: Arte/Lance!)
Sevilla e Barcelona terão os caminhos cruzados pela oitava rodada da La Liga. A partida será realizada neste domingo (5), às 11h15 (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (ESP). O jogo terá transmissão do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Sevilla-escudo-onde-assistir
SEV
Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
La Liga
8ª rodada
Data e Hora
domingo (5), às 11h15 (de Brasília)
Local
Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (ESP)
Árbitro
Alejandro Muñiz
Assistentes
Diego Sánchez, Fabián Blanco e Fernando Román
Var
Carlos Del Cerro e Jesús Gil
Onde assistir

Sevilla

Após brigar contra rebaixamento na última temporada, o Sevilla teve início estável em La Liga. Com três vitórias, um empate e três derrotas, os maiores campeões da Europa League ocupam a nona colocação, com 10 pontos. Na equipe, o treinador Matias Almeyda conta com os experientes Cesar Azpilicueta e Alexis Sanchez para surpreender o Barcelona.

Barcelona

Do outro lado, o Barça vem de derrota na Champions League, ao ser superado por 2 a 1 pelo PSG, dentro de casa. Porém, em La Liga, assumiu a primeira colocação no final de semana passado, após derrota do Real Madrid contra o Atlético de Madrid, e vitória sobre a Real Sociedad. Para a partida, o Barcelona conta com desfalques de peso, como Raphinha e Lamine Yamal, que estão lesionados.

Em La Liga, o Barcelona venceu a Real Sociedad por 3 a 1 (Foto: Josep LAGO / AFP)
Em La Liga, o Barcelona venceu a Real Sociedad por 2 a 1 (Foto: Josep LAGO / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA
Sevilla 🆚 Barcelona
8ª rodada — La Liga
📆 Data e horário: domingo (5), às 11h15 (de Brasília)
📍 Local: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Alejandro Muñiz
🚩 Assistentes: Diego Sánchez, Fabián Blanco e Fernando Román
📺 VAR: Carlos Del Cerro e Jesús Gil

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sevilla (Técnico: Matias Almeyda)
Vlachodimos; Marcão, Cardoso, Azpilicueta; Suazo, Mendy, Agoumé, Carmona; Vargas, Romero, Sanchez.

❌ Desfalques: Adnán Januzaj, Alfon González, Tanguy Nianzou.

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Szczesny; Balde, Christensen, Araújo, Koundé; Pedri, De Jong, Torres, Olmo, Bardghji; Lewandowski.

❌ Desfalques: Joan García, Raphinha, Fermín López, Gavi, Lamine Yamal, Ter Stegen.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

