Reação de Virginia com gol de Vini Jr no Real Madrid viraliza: ‘Calou minha boca’
Influenciadora marcou presença no Santiago Bernabeu neste sábado (4)
As reações de Virginia com os gols de Vini Jr pelo Real Madrid viralizaram muito nas redes sociais durante este sábado (4). O brasileiro marcou duas vezes, e o Real venceu o Villarreal por 3 a 1 em jogo válido pela La Liga.
Os rumores entre o suposto casal Virginia e Vini Jr cresceram depois da partida do Real Madrid contra o Villarreal. A influenciadora estava no estádio, e postou vários storys depois dos gols do brasileiro. No primeiro deles, ela filmou Vini apontando exatamente para onde ela estava no estádio. No segundo, ela mandou um recado.
- Outro gol do Big Seven. Tem que respeitar - disparou Virgnia após gol de Vini Jr pelo Real Madrid.
Com todos os boatos girando em torno de Virginia e Vini Jr, do Real Madrid, os fãs e torcedores enlouqueceram após as interações no Santiago Bernabeu. Até a comemoração do atacante virou assunto nas redes sociais.
Veja reação de Virginia com gol de Vini Jr no Real Madrid
Como foi o jogo
Com Virginia no Santiago Bernabéu, Vini Jr brilhou e o Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1, neste sábado (4), pela La Liga. O camisa sete foi o autor dos dois gols da equipe merengue marcados no segundo tempo, enquanto Mikautadze descontou para os visitantes. Mbappé deu números finais ao duelo.
No primeiro tempo, o Real Madrid dominou as ações sobre o Villarreal, mas desperdiçou diversas chances de gols. No início, Mbappé chegou duas vezes pela esquerda, tendo finalizado uma para fora e outra para defesa de Tenas. Na sequência, Vini Jr cruzou uma bola na cabeça de Tchouameni, que cabeceou ao lado do gol. E Mastantuono recebeu um passe na marca do pênalti e chutou de primeira, mas a bola desviou na zaga e saiu para escanteio. O Submarino Amarelo teve a melhor chance da partida com Oluwaseyi recebendo um passe em profundidade, saindo cara a cara com Courtois e batendo para grande defesa do goleiro belga.
No segundo tempo, o Real Madrid não diminuiu o ritmo, e Vini Jr fez uma bela jogada pela esquerda, limpou um defensor, entrou na área, finalizou e contou com um desvio do defensor para abrir o placar com menos de dois minutos no relógio. Aos 23 minutos, o camisa sete sofreu um pênalti, pediu para bater e converteu a cobrança com uma finalização rasteira e com força. Mas aos 27 minutos, o Villarreal respondeu com Mikautadze sendo acionado na entrada da área e batendo rasteiro para diminuir a diferença no placar. Na reta final, Vini Jr teve a chance de marcar o hat-trick saindo cara a cara com Tenas, mas o goleiro fez grande defesa na batida de esquerda. E aos 35 minutos, Mbappé tabelou com Brahim Díaz e marcou o 3º gol do Real Madrid para dar tranquilidade na partida.
Nas redes sociais, os brasileiros atribuíram o grande jogo de Vini Jr a presença de Virginia na partida do Real Madrid. A influenciadora vestiu a camisa do atleta nas arquibancadas, enquanto os fãs da dupla comentam sobre a possibilidade de um affair entre os dois.
