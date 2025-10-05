Endrick ‘some’ no Real Madrid e segue preterido por Xabi Alonso

Relacionado contra o Villarreal, Endrick segue sumido no Real Madrid e preterido por Xabi Alonso nos jogos da equipe merengue. Em mais uma oportunidade, o jovem brasileiro permaneceu no banco de reservas durante os noventa minutos do confronto.

Convocado nos últimos cinco jogos do Real Madrid, Endrick participou do aquecimento na beira do campo apenas contra o Atlético de Madrid. Na ocasião, a equipe merengue sofreu uma derrota por 5 a 2 e cogitou a entrada de um jogador de frente para mudar a partida.

No entanto, Endrick não aqueceu nas quatro partidas em que o Real Madrid venceu (Espanyol, Levante, Kairat e Villarreal). Desde que retornou as relações, o centroavante não teve chances de entrar em campo, enquanto Gonzalo García, que despontou no Mundial de Clubes, entrou em dois dos últimos cinco jogos.

Endrick tem dias de treinos com o Real Madrid

Sem entrar em campo, Endrick também não é convocado pela Seleção Brasileira comandada por Carlo Ancelotti. Com isso, o brasileiro terá dias de treinos com o Real Madrid durante a Data Fifa visando os jogos contra o Getafe, pela La Liga, e Juventus, pela Champions League.

Inicialmente, Endrick não estava disposto a deixar o Real Madrid por empréstimo na janela de transferências. Mas as próximas semanas devem ser decisivas com relação ao futuro do camisa nove no mercado de janeiro.

Nos últimos dias, Xabi Alonso elogiou o comprometimento do centroavante nos treinamentos e pediu paciência em meio ao retorno de lesão após cinco meses sem entrar em campo. E o sonho de Endrick de disputar a Copa do Mundo se torna cada vez mais distante.

