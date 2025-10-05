Europeus se chocam com reação de Endrick no Real Madrid: ‘Me dá pena’
Brasileiro não saiu do banco na partida contra o Villarreal
Neste sábado (4), mais uma vez a situação de Endrick no Real Madrid pautou as redes sociais. O camisa 9 não foi utilizado pelo espanhol Xabi Alonso na vitória por 3 a 1 para cima do Villarreal e sua reação no banco de reservas viralizou na Europa.
Vini Jr foi o autor dos dois gols da equipe merengue marcados no segundo tempo, enquanto Mikautadze descontou para os visitantes. Mbappé deu números finais ao duelo válido pela 7° rodada da La Liga no Santiago Bernabeu.
No meio do jogo deste sábado, a câmera de transmissão focou em Endrick no banco do Real Madrid. O jovem brasileiro estava com a cara fechada, e a reação dele viralizou muito entre os europeus ao longo do dia.
Vale destacar que a partida contra o Villarreal marcou a quinta consecutiva que Endrick não sai do banco de reservas do Real Madrid. Se a situação com Carlo Ancelotti, hoje na Seleção, parecia complexa, tudo piorou depois da chegada do espanhol Xabi Alonso.
Veja reação dos europeus com reação de Endrick no Real Madrid
Tradução: Sinto pena dele (Endrick) Mas ele não tem espaço neste time (Real Madrid). Essa lesão prejudicou todas as suas chances de jogar. Gonzalo é o primeiro e continuará sendo. Ele deveria procurar um empréstimo, recuperar a sensação de jogo e depois retornar.
Tradução: Isso é demais 😂😂😂. Esse cara deveria estar no Chelsea se esforçando muito.
Tradução: Ele deveria ir embora enquanto ainda é cedo. Tigrinho está se destacando no Brasil após deixar o Barça e Acho que o Vitor e o Endrick deram um salto muito arriscado do Brasil para a Europa um pouco cedo demais. Ele ainda é um jogador de verdade Vindo de um torcedor do Barça.
Tradução: O clima no banco é de loucura, Endrick olha para os bancos da Europa com raiva nos olhos.
A situação de Endrick no Real Madrid também impacta a Seleção Brasileira, já que o jovem é tratado como uma das maiores joias de sua geração, junto com Estevão. Até aqui, as crias do Palmeiras estão tendo destinos diferentes na Europa.
