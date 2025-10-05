Jornal espanhol critica trabalho de Ancelotti no Brasil: ‘Pesadelo’

O trabalho de Davide Ancelotti no Botafogo foi criticado pelo jornal "As", da Espanha, após a derrota por 2 a 0 para o Internacional, no sábado (4). O diário afirmou em sua manchete que o treinador estaria "se afogando" no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Davide Ancelotti sofreu uma noite de pesadelo no dilúvio de Porto Alegre. O Botafogo sucumbiu diante do Internacional com claros deslizes defensivos no início de cada tempo e foi incapaz de reagir em um campo prejudicado pela chuva (...) Essa derrota volta a evidenciar a perda de competitividade do vigente campeão brasileiro, a falta de ideias com a bola e de personalidade contra seus adversários.

continua após a publicidade

Aos 36 anos, Davide Ancelotti comanda seu primeiro trabalho autoral no Botafogo após anos trabalhando como auxiliar técnico de seu pai. Antes de assinar com o Alvinegro, o italiano chegou a ser sondado em equipes da Europa.

No Botafogo, Ancelotti soma 22 partidas com 10 vitórias, seis empates e seis derrotas, o que lhe confere um aproveitamento de 54,5%. O Alvinegro ocupa a 4ª colocação e está em zona de classificação para a próxima Libertadores, mas longe de brigar pelo título do Brasileirão.

continua após a publicidade

Ancelotti é questionado por desempenho fora de casa

Um dos principais pontos tocados pelo "As" foi com relação ao desempenho do Botafogo de Davide Ancelotti atuando fora de casa. Além disso, o diário projetou o retorno da Data Fifa com um clássico contra o Flamengo na sequência.

- O Fogão vinha de uma vitória importante sobre o Bahia, mas como visitantes são uma equipe mais débil. Não vencem fora de seu estádio desde o dia 24 de agosto e permite que seus rivais se aproximem de sua posição no Brasileirão (...) Após a Data Fifa, o Botafogo encara o Flamengo em um clássico que deve ser difícil de enfrentar.

Na temporada, o Botafogo de Ancelotti já está eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil e tem apenas o Brasileirão para disputar na reta final de 2025.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.