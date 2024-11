Seu Lance!: adquira camisas históricas com preços imperdíveis

Você é um colecionador nato de itens esportivos raros ou está em busca de um manto do seu time que tenha uma grande representação histórica? O Lance!, em parceria com o Alambrado e com o LeilõesBR, te dá os caminhos para tirar aquela onda na roda de amigos com peças sensacionais do mundo do futebol.

continua após a publicidade

O pregão ao vivo para os lances finais acontece no dia 2 de dezembro, segunda-feira, às 10h (de Brasília). Confira camisas históricas com preços imperdíveis.

➡️ Conheça o Seu Lance!, nosso site de leilões de artigos esportivos

Corinthians 1990 (Neto) - R$ 1499,00

Essa é uma peça rara e histórica do Corinthians, datada de 1990 e usada pelo lendário craque Neto, uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro. Com design icônico, a camisa exibe o patrocínio da Kalunga em destaque no peito, acompanhado do logotipo da Finta, marca responsável pelo uniforme na época. A gola preta em contraste com o corpo em branco realça a estética clássica e nostálgica da época, enquanto o escudo bordado do Corinthians celebra o orgulho e a tradição do clube. Essa camisa está em excelente condição, preservada com qualidade que impressiona para um item de mais de três décadas. No tamanho G, ela é ideal para colecionadores exigentes que buscam um pedaço da história do futebol em seu acervo. Com esta peça, você tem a chance única de possuir não só um item de vestuário, mas um verdadeiro símbolo do futebol brasileiro, evocando as memórias de uma era dourada e inesquecível para o Corinthians e seus torcedores.

continua após a publicidade

Corinthians 2019 (Cássio) - R$ 1299,00

A camisa amarela do Corinthians de 2019, utilizada pelo lendário goleiro Cássio, é muito mais do que uma simples peça de vestuário. É um ícone de uma era marcante na história do clube, um testemunho da paixão e do orgulho que unem milhões de torcedores. Produzida pela Nike, tamanho GG, modelo jogador, a camisa, com seu design vibrante e moderno, em tons de amarelo e laranja, transporta o torcedor para uma época de grandes desafios e conquistas. O escudo do Corinthians, imponente no peito, e os detalhes exclusivos. Em perfeito estado de conservação, esta peça é um verdadeiro tesouro para os apaixonados pelo futebol brasileiro e pela história do Corinthians. Adquira-a e faça parte da história do clube que mais vezes conquistou o Campeonato Brasileiro.

Atlético-MG 2013 - R$ 999,00

Esta camisa do Atlético Mineiro de 2013, autografada por Ronaldinho Gaúcho e todo o elenco, é muito mais do que uma simples peça de vestuário. É um artefato que transporta o torcedor para uma das temporadas mais gloriosas da história do clube, um testemunho da paixão e do orgulho que unem milhões de atleticanos. Produzida pela Lupo, Tamanho G, a camisa, com seu design elegante e atemporal, nos tons clássicos do Galo, evoca as emoções e as conquistas de uma equipe que marcou época no futebol brasileiro e sul-americano. As assinaturas dos jogadores, como a de Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos do futebol mundial, transformam esta camisa em uma verdadeira relíquia. A temporada de 2013 foi marcada pela conquista da Copa Libertadores da América, um feito histórico para o Atlético Mineiro. A camisa, utilizada em diversas partidas memoráveis, como a final contra o Olímpia, é um símbolo dessa conquista épica e um objeto de desejo para os colecionadores. Em perfeito estado de conservação, esta peça é um verdadeiro tesouro para os apaixonados pelo futebol brasileiro e pela história do Atlético Mineiro.

continua após a publicidade

Palmeiras 2009 - R$ 999,00

A camisa do Palmeiras de 2009, um modelo preparada para jogo, tamanho G, é muito mais do que uma peça de vestuário. É um pedaço da história gloriosa do Verdão, uma relíquia que carrega consigo a energia e a paixão de uma época marcante. Produzida pela Adidas, a camisa verde-fluorescente, com detalhes em preto e branco, é um design ousado e memorável. O patch comemorativo dos 50 anos da Libertadores, bordado na manga, adiciona um toque de história e exclusividade à peça. Essa camisa foi utilizada durante a temporada de 2009, um ano especial para o Palmeiras. A equipe, comandada por Vanderlei Luxemburgo, protagonizou grandes momentos e deixou sua marca no futebol brasileiro. Para os colecionadores mais exigentes, esta é uma oportunidade única de adquirir uma peça rara e autêntica. A camisa encontra-se em perfeito estado de conservação, sem qualquer defeito, pronta para ser exibida com orgulho em sua coleção.

Palmeiras 1998 - R$ 799,00

A camisa do Palmeiras de 1998 é muito mais do que uma simples peça de vestuário. É um ícone de uma era marcante na história do clube, um testemunho da paixão e do orgulho que unem milhões de palmeirenses. Produzida pela Reebok, tamanho G, com seu design clássico e elegante, em branco e verde, transporta o torcedor para uma época de grandes desafios e conquistas. O escudo do Palmeiras, imponente no peito. Em perfeito estado de conservação, esta peça é um verdadeiro tesouro para os apaixonados pelo futebol brasileiro e pela história do Palmeiras.

Botafogo 2013 - R$ 799,00

A camisa do Botafogo de 2013, utilizada por Clarence Seedorf, é muito mais do que uma simples peça de vestuário. É um ícone de uma era marcante na história do clube, um testemunho da paixão e do orgulho que unem milhões de torcedores. Produzida pela Puma, tamanho M, a camisa, com seu design elegante e imponente, em preto e dourado, transporta o torcedor para uma época de grandes desafios e conquistas. O escudo do Botafogo, reluzente no peito. A chegada de Seedorf ao Botafogo em 2013 foi um marco para o futebol brasileiro. A camisa, utilizada em diversas partidas memoráveis, é um símbolo dessa época e um objeto de desejo para os colecionadores. Em perfeito estado de conservação, esta peça é um verdadeiro tesouro para os apaixonados pelo futebol e pela história do Glorioso.

PSG 2017 - R$ 599,00

A camisa do Paris Saint-Germain de 2017, com a personalização do número 10 e o nome de Neymar Jr., é muito mais do que uma simples peça de vestuário. É um ícone da era moderna do clube, um testemunho de um momento histórico no futebol mundial. Produzida pela Nike, tamanho G, com seu design elegante em azul marinho e detalhes em bordô, reflete a sofisticação e o poder do PSG. A personalização com o nome do craque brasileiro a torna ainda mais especial, transportando o torcedor para a época em que Neymar Jr. deslumbrou os fãs com sua habilidade e talento. O ano de 2017 marca um novo capítulo na história do clube parisiense, com a chegada de Neymar Jr. ao Parc des Princes. A camisa, utilizada em diversas partidas memoráveis, é um símbolo dessa nova era e um objeto de desejo para os colecionadores. Em perfeito estado de conservação, esta peça é uma verdadeira joia para os apaixonados pelo futebol e pela história do PSG. Adquira-a e faça parte deste momento histórico do esporte.

Bayern 1998 - R$ 799,00

Modelo Torcedor Uma relíquia para colecionadores e fãs do futebol! Esta camisa icônica do Bayern de Munique, datada de 1998, destaca-se pelo seu design clássico e memorável que marcou época. Características da peça: Modelo: Torcedor oficial, refletindo o design usado pelos fãs nas arquibancadas. Marca: Adidas, uma das líderes globais em equipamentos esportivos. Patrocinador: Opel, um dos patrocinadores históricos do clube, presente no centro da camisa. Tamanho: G Condição: Ótima, sem qualquer defeito visível, preservando sua qualidade original. Autenticidade: Garantida. Detalhes adicionais: A camisa apresenta um estilo icônico com as tradicionais listras horizontais e o escudo do Bayern de Munique no peito, um símbolo de força e tradição. Excelente item de coleção, ideal para aficionados do futebol e do Bayern de Munique que valorizam peças históricas. Observação: Esta é uma oportunidade única de possuir uma peça rara e original, perfeita para valorizar qualquer coleção!

Alemanha 2000 - R$ 599,00

A camisa da Alemanha de 2000, utilizada durante a Eurocopa, é muito mais do que uma simples peça de vestuário. É um ícone de uma era marcante na história da seleção alemã, um testemunho da paixão e do orgulho que unem os torcedores teutônicos. Produzida pela Adidas, tamanho GG, a camisa, com seu design clássico e elegante, em branco e preto, transporta o torcedor para uma época de grandes desafios e conquistas. O escudo da Alemanha, imponente no peito, e as três estrelas, símbolos dos títulos mundiais conquistados, compõem a identidade visual desta camisa icônica. A Eurocopa de 2000 foi um marco para o futebol alemão, e esta camisa foi testemunha de momentos históricos. Com seu design atemporal, a peça se tornou um objeto de desejo para os colecionadores e amantes do futebol. Em perfeito estado de conservação, esta camisa é um verdadeiro tesouro para os apaixonados pela história do futebol alemão.

Criciúma 2011 - R$ 349,00

A camisa do Criciúma de 2011 é muito mais do que uma simples peça de vestuário. É um ícone de uma era marcante na história do clube, um testemunho da paixão e do orgulho que unem milhões de tricolores. Produzida pela Kanxa, tamanho G, com seu design clássico e elegante, nas cores amarelo, preto e branco, transporta o torcedor para uma época de grandes desafios e conquistas. O escudo do Criciúma, imponente no peito. Em perfeito estado de conservação, esta peça é um verdadeiro tesouro para os apaixonados pelo futebol catarinense e pela história do Criciúma.