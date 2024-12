Falar do futebol sul-americano é adentrar uma rica história de culturas e paixões de torcedores que ultrapassam os limites da bola. A forma de viver o amor pelo que acontece nas quatro linhas está nos olhos, no coração e principalmente nas pesadas camisas que você pode adquirir com o Seu Lance!.

É isso mesmo. A parceria do Lance! com o Alambrado pode lhe render mantos lendários de clubes e seleções da América do Sul em leilão, e você pode fazer a sua oferta. Abaixo, listamos os trajes de gala que já estão disponíveis para você dar o Seu Lance! e tirar aquela onda com os amigos, além de carregar consigo a representação do alento sul-americano.

Seu Lance!: as camisas do futebol sul-americano disponíveis para você

Seu Lance! - Colo-Colo

TIME: Colo-Colo (CHI)

ANO: 2013

NOME: -

NÚMERO: -

TAMANHO: P

HISTÓRIA DO MANTO

O ano de 2013 não envolveu grandes conquistas para o Colo-Colo. Na classificação da primeira divisão chilena, calculada pela média de pontos dos três anos mais recentes, o time ficou apenas com a terceira posição, através da Universidad de Chile e da Universidad Católica. Já na Sul-Americana, a equipe caiu cedo, eliminada para o Deportivo Pasto na fase de 16 avos. O elenco, porém, manteve a base para o Clausura de 2014, onde se sagrou campeão. Na última rodada, o Cacique superou o Ñublense, com atletas de peso em campo, como Gonzalo Fierro, Christián Vilches e o centroavante Esteban Paredes, que anotou cinco gols no triunfo por 5 a 3.

Newell´s Old Boys

TIME: Newell's Old Boys (ARG)

ANO: 2020

NOME: -

NÚMERO: -

TAMANHO: G

HISTÓRIA DO MANTO

O ano de 2020 para o Newell's Old Boys foi de poucos jogos devido à pandemia. O time iniciou o ano disputando a Superliga Argentina e ficou na décima colocação, com 35 pontos. A Copa da Superliga, porém, acabou sendo cancelada por conta da paralisação mundial, e o time voltou a jogar em outubro, superando o River Plate em amistoso. Na edição seguinte da Superliga, o desempenho foi ruim, terminando a tabela agregada apenas em 23º, mas sem se assustar devido ao cancelamento do rebaixamento. Em 2020, a "Lepra" tinha nomes como Scocco, Maxi Rodríguez, Insaurralde e dois conhecidos do Palmeiras: Churry Cristaldo e Aníbal Moreno.

Peru

TIME: Peru

ANO: 2015

NOME: Guerrero

NÚMERO: 9

TAMANHO: G

HISTÓRIA DO MANTO

Em 2015, a seleção do Peru surpreendeu ao fazer boa Copa América e alcançar o terceiro lugar. A bela camisa com a faixa vermelha diagonal foi representada pelos convocados de Ricardo Gareca, que conduziu o time ao mata-mata. A eliminação veio de forma dura diante do Chile na semifinal, em derrota por 2 a 1, mas contra o Paraguai (algoz do Brasil nas quartas), a equipe se impôs e venceu por 2 a 0. O destaque da competição tem seu nome e número no manto disponibilizado pelo Seu Lance!: o camisa 9, Paolo Guerrero, que havia acabado de acertar com o Flamengo para o pós-competição, marcou quatro gols na competição e dividiu a artilharia com o chileno Eduardo Vargas.

River Plate

TIME: River Plate

ANO: 2009

NOME: -

NÚMERO: -

TAMANHO: GG

HISTÓRIA DO MANTO

Em 2009, o River Plate deu sequência ao período de maior vergonha de sua história, culminando com o rebaixamento em 2011. No ano anterior, o time venceu o Clausura, mas ficou em último no Apertura, ambos sob o comando de Diego Simeone, que saiu logo depois. O momento de recuperação acabou não surtindo efeito: nomes como os de Falcao García, Gustavo Cabral e Marcelo Gallardo (hoje técnico dos Millonarios) não conseguiram elevar o clube, que caiu ainda na fase de grupos da Libertadores e estacionou no meio de tabela nos dois turnos, o que resultaria na queda para a Segunda División dois anos depois.

San Lorenzo

TIME: San Lorenzo

ANO: 2017

NOME: -

NÚMERO: -

TAMANHO: GG

HISTÓRIA DO MANTO

O San Lorenzo de 2017 não teve grandes campanhas a nível nacional. Além de ficar no meio de tabela do Campeonato Argentino, parou na fase de 16 avos da Copa da Argentina ao perder para o modesto Deportivo Morón por 1 a 0. A Libertadores, porém, era o grande sonho de consumo, e o time de Almagro gerou uma noite de terror para um brasileiro. Na última rodada da fase de grupos, o Ciclone enfrentou o Flamengo em casa precisando de um milagre para avançar ao mata-mata. Depois de sair atrás com gol de Rodinei, a equipe argentina buscou a virada de forma lendária, com gols de Angeleri e Belluschi.

