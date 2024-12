Boca Juniors fica fora de caminho dos brasileiros na Pré-Libertadores

Nesta quinta-feira (19), a Conmebol sorteou confrontos da fase da Pré-Libertadores do próximo ano. Bahia e Corinthians são os clubes brasileiros na disputa. Boca Juniors é o representante argentino na etapa preliminar do torneio.

A equipe não será adversária dos brasileiros, pelo menos na primeira fase da competição. Classificado diretamente para a Fase Preliminar 2, o Boca Juniors vai enfrentar o vencedor do confronto entre Nacional, do Paraguai, e Alianza Lima, do Peru.

Caso se classifique em seu primeiro duelo no torneio, o Boca Juniors encara o vencedor do confronto entre Deportes Iquique, do Chile, e Independente Santa Fé, da Colômbia. O time argentino já conquistou a Libertadores em seis oportunidades.

Oscilação

Treinado por Fernando Gago, o Boca Juniors vive uma fase de reconstrução. Vice-campeão da Libertadores em 2023, a equipe não conseguiu se classificar para o torneio na última temporada e disputou a Copa Sul-Americana, em que parou nas oitavas de final contra o Cruzeiro.

Neste ano, a equipe não conquistou nenhum título e garantiu vaga através da tabela anual, método de classificação da Argentina que conta a pontuação dos dois torneios do ano, a Copa Argentina e a Liga Profissional Argentina.

Boca Juniors não irá enfrentar brasileiros na Pré-Libertadores (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Veja os confrontos da Libertadores

Fase Preliminar 1

Bolívia 1 x El Nacional (EQU) - E1

Nacional (PAR) x Alianza Lima (PER) - E2

Monagas (VEN) x Defensor Sporting (URU) - E3

Fase Preliminar 2

Deportes Iquique (CHI) x Independente Santa Fé (COL) -C1

Bolívia 2 x Bahia -C2

Vencedor do confronto E3 x Cerro Porteño (PAR) -C3

E1 x Barcelona (EQU) -C4

Universidad Central (VEN) x Corinthians -C5

Colômbia 1 x Melgar (PER)- C6

Boston River (URU) x Ñublense (CHI) - C7

E2 x Boca Juniors (ARG) - C8

Fase Preliminar 3

C1 x C8

C2 x C7 (Bolívia 2 ou Bahia x Boston River (URU) ou Ñublense (CHI)

C3 x C6

C4 x C5 (Bolívia 1 ou El Nacional (EQU) ou Barcelona (EQU) x Universidad Central (VEN) ou Corinthians)