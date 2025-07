Ídolo e eterno capitão do Real Madrid, Sergio Ramos já se tornou uma referência no futebol mexicano. Vestindo a camisa do Monterrey, o zagueiro esteve na disputa do Mundial de Clubes e também passou a fazer a diferença fora do campo.

continua após a publicidade

➡️ Nova contratação do Real Madrid manda recado: ‘Não tenho medo’

Atuando de maneira importante na promoção da cultura europeia na região, o defensor é considerado um embaixador além das quatro linhas. Sua figura contribuiu, inclusive, para uma aproximação entre a cidade mexicana e a Prefeitura de Sevilha, província natal do jogador.

Segundo o jornal "As", o acordo entre os mandatários dos dois locais, separados por mais de 8,5 mil quilômetros, tem como objetivo um intercâmbio cultural, com trocas de experiência nos setores culturais e esportivos, pacotes turísticos e criação de rotas entre si, por vias majoritariamente aéreas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

🌌 Trajetória de Sergio Ramos, ex-Real Madrid, pelo Monterrey

Sergio foi anunciado pelo Monterrey no começo de fevereiro, e esteve na disputa do Clausura, mas caiu com seu time ainda nas quartas de final, diante do Toluca, pelos critérios de gol fora de casa. No Mundial, marcou diante da Inter de Milão, mas nas oitavas, não pôde evitar a eliminação diante do Borussia Dortmund, em derrota por 2 a 1.

continua após a publicidade

Sergio Ramos, ex-Real Madrid, comemora gol pelo Monterrey (Foto: Stu Forster/Getty Images/AFP)

A capacidade de marcar gols em bolas paradas, da qual Sergio Ramos se apropriou no Real Madrid, o seguiu para a América do Norte. Até o momento, em 14 atuações, o zagueiro já colocou cinco bolas na rede. A estreia na temporada atual foi negativa, com derrota por 3 a 0 para o Pachuca, no domingo (13).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.