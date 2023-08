Após a saída do Paris, Ramos procurou um novo clube e teve alguns interessados, mas rechaçou as possibilidades. A ida para a Arábia Saudita, por exemplo, esteve próxima de acontecer, mas o desejo da esposa do atleta em não se mudar para o Oriente Médio prevaleceu nas conversas. O desejo maior do zagueiro era retornar ao Sevilla, clube que o formou, mas as portas seguem fechadas na Andaluzia, restando apenas a opção do futebol turco para 2023-24.