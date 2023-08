CONFIRA A NOTA OFICIAL

Os bem-sucedidos jogadores Anderson Talisca e Sergio Ramos, que ocupam lugar de destaque no mercado futebolístico mundial com suas qualidades, que todo clube, todo presidente e todo treinador gostariam de ver em seus quadros, também estiveram na pauta de transferências do nosso clube.



Nessa direção, contatos foram feitos tanto com Anderson Talisca e seu clube quanto com Sergio Ramos. As negociações, que foram feitas considerando os interesses do nosso clube, foram encerradas devido a divergências sobre questões financeiras.



Apresentamos respeitosamente as informações do público e de nossos torcedores.