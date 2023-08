A importantíssima partida contra os gaúchos começou um dia antes da bola rolar. Com a presença de torcedores de torcidas organizadas do clube no CT Rei Pelé, a torcida prometeu uma grande festa, apoio incondicional e motivou os atletas a salvarem a reputação do Alvinegro Praiano “pelo Pelé”. Ao que parece, com o pacto cumprido, tudo isso surtiu efeito sobre os jogadores.