Pitaco do Guffo: será que temos dois favoritos para a Libertadores?

Passada a segunda rodada da Libertadores, algumas certezas vão se confirmando e outras surpresas vão acontecendo. Se a primeira rodada foi de enorme dificuldade para os brasileiros, essa não foi diferente. Será que temos dois favoritos para vencer a Libertadores? Se Flamengo e Palmeiras não tiveram jogos fáceis, o Botafogo, mesmo com posse e volume, sofreu para vencer o Carabobo da Venezuela.

No momento que escrevo este texto, o Fortaleza sofre um sufoco do Colo-Colo no Chile e o São Paulo está prestes a entrar em campo contra o Alianza Lima no MorumBis. Dois jogos fundamentais para as aspirações dos dois tricolores na competição. Mas nem tudo são lamúrias: Bahia e Internacional venceram e tiveram bom desempenho. Será que temos dois favoritos para vencer a Libertadores?

Rogério Ceni gosta da Libertadores

O histórico do ex-goleiro e capitão daquele São Paulo histórico que venceu a América e o mundo é uma bagagem fundamental na formação psicológica deste Bahia. Alguém que conhece e gosta tanto de disputar a Libertadores, sabe passar a importância de cada esforço em cada partida. Além, claro, de todo o conhecimento e bom trabalho técnico de Ceni como treinador.

A vitória por 1 a 0 contra o Nacional em Montevidéu não apenas foi a garantia de três pontos, mas uma aula de futebol. Um time maduro, dono do jogo, que controlou a bola, o tempo e os espaços com tranquilidade e a intensidade devida para nunca dar ao gigante uruguaio o domínio do jogo. O Bahia poderia ter voltado do Uruguai com uma goleada histórica.

Roger Machado gosta da Libertadores

Assim como Ceni, Roger Machado é outro apaixonado pela Libertadores, tendo forjado uma bela história na competição como lateral e zagueiro no Grêmio. Agora, treinando o Internacional, Roger mostra que pode passar ao seu experimentado grupo o conhecimento do caminho das pedras para conquistar a América.

Internacional x Atlético Nacional-COL - Alan Patrick comemora gol (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Contra o Atlético Nacional de Medellín, o Colorado mostrou toda sua organização coletiva e assumiu a liderança do grupo com uma bela vitória de 3 a 0, com direito a "hat-trick" do meia Alan Patrick. Com um futebol competitivo e estratégico, mesmo sofrendo com a qualidade do adversário, o Inter mostrou enorme qualidade individual e coletiva. Bahia e Internacional, Rogério Ceni e Roger Machado. Será que temos dois favoritos para vencer a Libertadores?