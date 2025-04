O que o Flamengo precisa fazer para se classificar na Libertadores?

Em busca do tetracampeonato inédito para o futebol brasileiro, o Flamengo começou a sua jornada na Libertadores 2025 com altos e baixos. Depois de vencer a estreia contra o Deportivo Táchira, a equipe de Filipe Luís perdeu para o estreante Central Córdoba, na última quarta-feira (9), e deixou a zona de classificação. O Lance! te mostra o que o Rubro-Negro precisa fazer para classificar.

Com a derrota, por 2 a 1, para a equipe argentina no Maracanã, o Fla perdeu uma invencibilidade de 27 jogos, e escancarou o problema do time na temporada. Apesar de manter a posse de bola e finalizar muitas vezes, as chances não têm se convertido em gol, e o controle da partida não se traduz no resultado.

Contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, foram 12 finalizações e apenas um gol marcado. Já contra o Central Córdoba foram 19 chutes para balançar as redes uma única vez novamente.

No entanto, apesar do tropeço, o Flamengo segue como favorito para se classificar, já que ninguém do Grupo C venceu as duas primeiras partidas. A LDU lidera com quatro pontos, mesma pontuação do Central Córdoba, vice-líder, mas leva a melhor pelo saldo de gols. O Rubro-Negro fica em terceiro, com três pontos, enquanto o lanterna Deportivo Táchira segue sem pontuar.

A dor de cabeça da equipe comandada por Filipe Luís fica para o próximo duelo, contra a LDU, em Quito, com uma altitude de 2.850 metros. Para piorar, o confronto acontece depois do clássico contra o Vasco, no sábado (19), pelo Brasileirão. Assim, é possível que o treinador poupe peças do elenco em um dos jogos.

O que precisa fazer?

Em qualquer situação, 13 pontos garantem a classificação para às oitavas de final da Libertadores. No caso do grupo C, por conta do empate entre LDU e Central Córdoba na primeira rodada, 12 pontos (três vitórias e uma derrota) classificam o Flamengo. Em caso de 11 pontos (duas vitórias e dois empates) as equipes teriam um empate triplo, e para avançar de fase, o Rubro-Negro precisaria se garantir no saldo gols.

Jogos que faltam para o Flamengo

22/04 – LDU (EQU) x Flamengo – 19h

07/05 – Central Córdoba (ARG) x Flamengo – 21h30

15/05 – Flamengo x LDU (EQU) – 21h30

28/05 – Flamengo x Deportivo Táchira (VEN) – 21h30

Elenco do Flamengo para a Libertadores 2025

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves; Laterais: Wesley, Varela, Alex Sandro, Ayrton Lucas e Matías Viña; Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Cleiton; Meio-campistas: Gerson, Erick Pulgar, Allan, Everton Araújo, Arrascaeta, De La Cruz, Matheus Gonçalves e Lorran; Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, Plata, Cebolinha, Michael e Juninho.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, durante partida contra o Central Córdoba, no Maracanã, pela Libertadores 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

