Senegal x Egito: federação teme por comportamento dos torcedores; entenda

Senegal e Egito voltam a se enfrentar em um duelo decisivo no futebol africano nesta quarta-feira (14), às 15h (de Brasília), pela semifinal da Copa Africana de Nações. No entanto, além da rivalidade esportiva e do encontro entre estrelas como Sadio Mané e Mohamed Salah, a partida carrega um histórico recente de polêmicas que acende um sinal de alerta fora das quatro linhas.

O temor gira em torno do comportamento das torcidas, especialmente após os episódios registrados em 2022, quando as seleções se enfrentaram na repescagem para a Copa do Mundo. Na ocasião, a classificação foi decidida nos pênaltis, com festa senegalesa e frustração egípcia, mas o jogo ficou marcado pelo uso de lasers vindos das arquibancadas.

Mohamed Salah e outros jogadores do Egito foram alvo de diversos lasers durante a disputa de pênaltis contra Senegal (Foto: Reprodução)

Durante a partida de volta, disputada em Diamniadio, nos arredores de Dakar, torcedores de Senegal apontaram feixes de laser para os jogadores do Egito, principalmente no momento das cobranças de pênaltis. As imagens dos atletas egípcios com o rosto iluminado por luzes verdes rodaram o mundo e geraram forte repercussão no continente africano.

O episódio resultou em punição por parte da Fifa, que multou a Federação Senegalesa de Futebol em cerca de 150 mil euros. Desde então, o tema passou a ser tratado com maior rigor pelas autoridades esportivas, e o reencontro entre as seleções reacendeu o receio de um novo "escândalo do laser" (nomeou o jornal espanhol "As").

Agora, o confronto acontece em território neutro, em Tânger, no Marrocos, o que não impediu a federação senegalesa de se manifestar. A entidade divulgou um comunicado pedindo comportamento disciplinado aos torcedores, reforçando a necessidade de respeitar as regras e evitar qualquer atitude que possa prejudicar a seleção ou o andamento da competição.

Comunicado oficial da Federação Senegalesa de Futebol (Foto: Divulgação)

Tradução: No âmbito da semifinal da Copa das Nações Africanas, a seleção nacional do Senegal enfrentará a do Egito no dia 14 de janeiro de 2026, no Tangier Grand Stadium. Às vésperas deste encontro decisivo, a Federação Senegalesa de Futebol (FSF) estimula todos os torcedores a demonstrarem um comportamento exemplar, responsável e respeitoso aos regulamentos em vigor.

1. Proibições formais. A FSF reitera com firmeza que a introdução e o uso de sinalizadores (bombas de fumaça), ponteiros laser ou qualquer outro objeto perigoso são estritamente proibidos no recinto do estádio, bem como em seus arredores imediatos.

2. Riscos e consequências. É imperativo ressaltar que:

Estas práticas comprometem gravemente a segurança dos jogadores, dos oficiais e do público. Elas causam um dano manifesto à imagem do futebol senegalês no cenário internacional. Em decorrência dos incidentes lamentados durante os jogos Benin x Senegal e Mali x Senegal, nossa seleção nacional já se expôs a pesadas sanções disciplinares por parte da Confederação Africana de Futebol (CAF).

3. Apelo à disciplina e ao patriotismo. A Federação solicita o elevado senso de responsabilidade e o patriotismo dos torcedores para que este evento permaneça sendo uma festa do futebol africano, marcada pelo fair-play e pela segurança. Apoiemos os "Leões da Teranga" com fervor, mantendo, ao mesmo tempo, uma disciplina irrepreensível.

