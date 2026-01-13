Inter de Milão anuncia dois novos patrocinadores; confira

A Inter de Milão firmou uma nova parceria estratégica com a empresa de tecnologia esportiva K-Sport. Ela vai assumir o papel de fornecedora oficial de produtos do ramo. A empresa é especializada em tecnologia de rastreamento e análise de desempenho de atletas. A empresa tem atuação em mais de 300 clubes profissionais globalmente. No Campeonato Italiano, desde 2015.

O acordo contempla a implementação do ecossistema tecnológico da patrocinadora, como plataformas de análise de dados de treino e partidas. Neste caso, para apoiar departamentos de desempenho e análise técnica. Também está previsto o acesso a dados contextualizados e a tendências que devem refinar decisões de preparação física e de questões táticas.

- Estamos orgulhosos de estar ao lado de um clube como a Inter, cuja ambição e cultura de excelência refletem as nossas. Apoiar o seu trabalho com a nossa tecnologia é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio - destacou Alberto Guidotti, CEO da K-Sport.

A Inter de Milão anunciou também, recentemente, um acordo comercial com a Coca-Cola. A marca de estadunidense assinou um contrato de três temporadas e passa a ser o refrigerante oficial do clube. No mesmo pacote, a Powerade foi nomeada bebida esportiva oficial. No caso, trata-se de isotônico do mesmo grupo.

A parceria envolve a equipe masculina, o time feminino e a Inter Sub-23, e garante à Coca-Cola exclusividade de categoria para refrigerantes e bebidas esportivas. Isso além de ativações de marca, campanhas promocionais, produção de conteúdo e presença nos dias de jogo. Os produtos da empresa também serão distribuídos nos bares e em outras áreas do San Siro.

- Estamos muito felizes em anunciar este acordo de parceria com a Coca-Cola. É uma marca global amada por consumidores em todo o mundo, com uma longa história de colaboração no esporte e uma ligação genuína com o futebol - afirmou Giorgio Ricci, diretor do departamento de receitas do clube. E ele completou:

- Trabalhar com uma marca tão influente nos permitirá não apenas crescer, mas também oferecer aos nossos torcedores oportunidades exclusivas para enriquecer ainda mais a experiência, tanto nos dias de jogo quanto no dia a dia.