Inter de Milão anuncia dois novos patrocinadores; confira
Clube italiano é o atual líder do campeonato local, e tem reforço fora de campo
- Matéria
- Mais Notícias
A Inter de Milão firmou uma nova parceria estratégica com a empresa de tecnologia esportiva K-Sport. Ela vai assumir o papel de fornecedora oficial de produtos do ramo. A empresa é especializada em tecnologia de rastreamento e análise de desempenho de atletas. A empresa tem atuação em mais de 300 clubes profissionais globalmente. No Campeonato Italiano, desde 2015.
Cruzeiro contratou Gerson por valor ‘acima do teto’ no mercado da bola
Lance! Biz
Corinthians confirma renovação de contrato de patrocínio até o fim de 2026
Corinthians
Clube alemão se antecipa, renova naming rights e vai receber R$ 628 milhões
Lance! Biz
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O acordo contempla a implementação do ecossistema tecnológico da patrocinadora, como plataformas de análise de dados de treino e partidas. Neste caso, para apoiar departamentos de desempenho e análise técnica. Também está previsto o acesso a dados contextualizados e a tendências que devem refinar decisões de preparação física e de questões táticas.
- Estamos orgulhosos de estar ao lado de um clube como a Inter, cuja ambição e cultura de excelência refletem as nossas. Apoiar o seu trabalho com a nossa tecnologia é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio - destacou Alberto Guidotti, CEO da K-Sport.
Mais um
A Inter de Milão anunciou também, recentemente, um acordo comercial com a Coca-Cola. A marca de estadunidense assinou um contrato de três temporadas e passa a ser o refrigerante oficial do clube. No mesmo pacote, a Powerade foi nomeada bebida esportiva oficial. No caso, trata-se de isotônico do mesmo grupo.
A parceria envolve a equipe masculina, o time feminino e a Inter Sub-23, e garante à Coca-Cola exclusividade de categoria para refrigerantes e bebidas esportivas. Isso além de ativações de marca, campanhas promocionais, produção de conteúdo e presença nos dias de jogo. Os produtos da empresa também serão distribuídos nos bares e em outras áreas do San Siro.
- Estamos muito felizes em anunciar este acordo de parceria com a Coca-Cola. É uma marca global amada por consumidores em todo o mundo, com uma longa história de colaboração no esporte e uma ligação genuína com o futebol - afirmou Giorgio Ricci, diretor do departamento de receitas do clube. E ele completou:
- Trabalhar com uma marca tão influente nos permitirá não apenas crescer, mas também oferecer aos nossos torcedores oportunidades exclusivas para enriquecer ainda mais a experiência, tanto nos dias de jogo quanto no dia a dia.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias