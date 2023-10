O técnico Lionel Scaloni assumiu a seleção argentina em 2021, conquistando a Copa América no mesmo ano, dentro do Maracanã contra a Seleção Brasileira, a Finalíssima contra a Itália e a Copa do Mundo de 2022 sobre a França. Em 44 jogos, são 33 vitórias, 10 empates e apenas uma derrota para o treinador no comando da Albiceleste.