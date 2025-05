Sem Wirtz, Bayern decide contratação de peso

Após supostamente encerrar as negociações com Florian Wirtz, o Bayern de Munique está de olho em novas opções no mercado. O herói do Crystal Palace é alvo para se tornar o novo astro do clube.

Ligado ao Bayern nos últimos meses, Wirtz se aproximou do Liverpool nos últimos dias e pode fechar um acordo com o clube de Merseyside. Segundo o jornalista Sacha Tavolieri, o meio campista confirmou aos bávaros que não vai prosseguir com a negociação.

Ao se afastar do central, o clube alemão mira em um dos heróis do título da Copa da Inglaterra, Eberechi Eze. O camisa 10 do Crystal Palace fez uma grande temporada nos Eagles com 42 partidas, 14 gols e 11 assistências. Na final da FA Cup, Eze foi o único jogador a marcar um gol na partida que deu o título ao Palace.

O Bayern de Munique parece prestar atenção no bom desempenho do meia-atacante, que tem contrato com o time inglês até junho de 2027.

Segundo o jornal Mirror, o Bayern deve conseguir a cláusula de liberação de Eze no final da temporada. O valor é de aproximadamente 80 milhões de euros. O clube alemão está confiante na contratação, já que mantém boas relações com o Palace.

🔢 Eberechi Eze: os números da possível contratação do Bayern na última temporada

⚽ 42 jogos

🥅 14 gols

📤 11 assistências

🏆 Títulos: Copa da Inglaterra 2024.

Eze, possível contratação do Bayern, conquistou a Copa da Inglaterra com o Crystal Palace. Glyn Kirk/AFP

Relembre a final da Copa da Inglaterra

O Crystal Palace surpreendeu, derrotou o Manchester City por 1 a 0 e conquistou o título da Copa da Inglaterra, no dia 17 de abril. Na etapa inicial, Eze marcou o único gol da equipe londrina, embora o goleiro Dean Henderson tenha sido o protagonista da partida com cinco defesas difíceis.

No Wembley, a equipe de Oliver Glasner conquistou o título mais importante da história do clube, que já havia conquistado troféus de divisões inferiores. Por outro lado, o time de Guardiola passou em branco na temporada.