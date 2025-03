O Barcelona venceu o Girona por 4 a 1, neste domingo (30), no Olímpico Lluis Companys, na Catalunha (ESP), em jogo válido pela 30ª rodada de La Liga. Os gols do clube catalão foram marcados por Krejcí (contra) Lewandowski, duas vezes, e Ferran Torres, enquanto os visitantes diminuíram com o atacante Danjuma.

O Barça havia visto o Real Madrid encostar na liderança de La Liga, mas se isolou mais uma vez. Com o resultado, a equipe de Hansi Flick chegou aos 66 pontos. Enquanto isso, o Girona permaneceu na 13ª colocação e está a apenas 7 pontos da zona de perigo.

Como foi o jogo?

A primeira etapa foi completamente dominada pelo Barcelona, mas o gol só chegou pouco antes do intervalo. Os donos da casa criaram muitas jogadas, mas parou no goleiro Gazzaniga até o minuto 42: em cobrança de falta na lateral do campo, Yamal bateu direto e contou com o desvio na mão do zagueiro Krejcí para marcar contra e abrir o placar.

Logo no começo do segundo tempo, o Barçatomou um susto e levou empate do Girona. Danjuma igualou após a disputa ganha por Blind, que acertou um passe em profundidade para o atacante. Porém, como nem tudo são flores, o time de Hansi Flick agiu rapidamente: Lewandowski abriu vantagem ao marcar de cabeça após cruzamento de Fermín López.

Aos 77', o centroavante polonês apareceu mais uma vez para se isolar na artilharia do Campeonato Espanhol, com 23 gols. De Jong avançou com espaço e passou para Lewandowski, que finalizou para marcar mais um. No fim, Ferran Torres fechou o marcador do jogo. O atacante recebeu na entrada da área e bate de canhota para fazer o quarto.

Lamine Yamal em ação pelo Barcelona em La Liga (Foto: LLUIS GENE / AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Barcelona se prepara para encarar o Atlético de Madrid, fora de casa, nesta quarta-feira (2), pela semifinal da Copa do Rei. No jogo de ida, na Catalunha, os Culés e Colchoneros empataram em um 4 a 4 repleto de emoções. Do outro lado, o Girona visita o Andorra CF, no mesmo dia, pela semifinal da Copa da Catalunha.

✅ FICHA TÉCNICA

BARCELONA 4 X 1 GIRONA

30ª RODADA - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 30 de março de 2025, às 11h15 (de Brasília)

📍 Local: Olímpico Lluís Companys, na Catalunha (ESP)

🕴️ Árbitro: Juan Pulido Santana

⚽ Gols: Krejcí [GC] (43'/1°T), Arnaut Danjuma (8'/2°T), Lewandowski 2x (16'/2°T e 32'/2°T), Ferran Torres (41'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Yangel Herrera (GIR)

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

🔵🔴 BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny, Koundé, Ronald Araújo, Martinez e Martín; Pedri e Eric Garcia; Lamine Yamal, Gavi e Fermín López; Lewandowski.

🔴⚪ GIRONA (Técnico: Miguel Ángel Sánchez Muñoz)

Gazzaniga, Francés, Blind, Krejci, e Gutiérrez; Tsygankov, Martínez, Arthur, Herrera e Asprilla; Danjuma.