Rival em La Liga detona arbitragem contra Real Madrid

Em jogo eletrizante e com duas viradas na 29ª rodada, o Real Madrid venceu o Leganés, por 3 a 2, e encostou no Barcelona pela liderança da La Liga. A partida, no entanto, ficou marcada pelas reclamações do clube visitante nas redes sociais em relação à arbitragem polêmica de González Fuertes.

No perfil oficial do X (antigo Twitter) do Leganés, o clube divulgou imagens que supostamente demonstram que houve contato suficiente para apitar um pênalti, ignorado pelo árbitro. Na publicação, o zagueiro do Real Madrid, Raúl Asencio, teve contato com os pés do jogador do Leganés, Yan Diomande, dentro da área quando a bola não está mais em disputa.

Após a derrota, o técnico do Leganés, Borja Jiménez, mostrou descontentamento da arbitragem do jogo no Santiago Bernabéu. Em coletiva de imprensa, o treinador, inclusive, afirmou que espera que o clube possa fazer algo a respeito e se manifestar contra os erros como adversários espanhóis fazem.

Os gols dos Merengues foram marcados por Mbappé, duas vezes, e Bellingham, enquanto Diego Garcia e Dani Raba anotaram para o Leganés.

Como está o Real Madrid em La Liga?

Com o resultado, o Real Madrid alcança a pontuação do líder Barcelona, porém permanece na segunda posição de La Liga. O Leganés, por outro lado, não conseguiu somar pontos na rodada e permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.

O Real Madrid quer embalar e entra em campo novamente na próxima terça-feira (1) e enfrentará a Real Sociedad em jogo válido pela semifinal da Copa do Rei. A partida está prevista para acontecer às 16h30 (de Brasília) e acontecerá no Santiago Bernabéu.