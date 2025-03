Torcida do Manchester City planeja protesto em jogo da Premier League

Um grupo de torcedores do Manchester City planeja fazer um protesto de nove minutos durante o confronto contra o Leicester, na próxima quarta-feira (2), válido pela 30ª rodada da Premier League. Em queixa à nova parceria do clube com a plataforma "Viagogo" para venda de ingressos, os fãs ficarão longe de seus assentos durante o início da partida.

A plataforma permitirá que os torcedores do City de qualquer parte do mundo comprem ingressos e revendam os bilhetes, caso não possam mais assistir ao jogo.

No entanto, o grupo de torcedores acredita que a venda de ingressos não beneficiará os verdadeiros torcedores do Manchester City, prejudicando a atmosfera dos jogos. Eles também expressam preocupações com a segurança nos estádios.

Comunicado de torcedores do Manchester City

- Vimos números recordes de torcedores visitantes em casa e fora de casa, muitos dos quais usaram agências terceirizadas para obter ingressos a preços inflacionados. Isso causou problemas de segurança e desconfiança entre os torcedores que não estão dispostos a usar a Ticket Exchange do clube com medo de onde seus ingressos acabarão – mais um parceiro de ingressos pode apenas aumentar isso — diz um comunicado do "MCFC Fans' Foodbank".

