Desde 2011, a chegada do Qatar Sports Investments (QSI), liderado por Nasser Al-Khelaïfi, marcou o início de uma nova era para o PSG. De um clube com história, mas sem o brilho internacional, o Paris se transformou em uma das marcas mais reconhecidas e poderosas do futebol mundial, impulsionado por um investimento financeiro sem precedentes e uma ambição desmedida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A primeira e mais visível mudança sob a gestão qatari foi o poder de compra do clube. O PSG rapidamente se tornou um ímã para algumas das maiores estrelas do futebol mundial. Nomes como Zlatan Ibrahimović, Thiago Silva, Neymar Jr, Kylian Mbappé e, mais recentemente, Lionel Messi, vestiram a camisa parisiense, elevando o patamar técnico e a visibilidade midiática da equipe.

continua após a publicidade

Essa estratégia de contratar jogadores de elite não apenas fortaleceu o elenco, mas também impulsionou a marca PSG para além das fronteiras francesas. Vendas de camisas, acordos de patrocínio e uma base de fãs global cresceram exponencialmente, consolidando o clube como um gigante comercial. O objetivo era claro: transformar o PSG em uma potência europeia capaz de competir pelo título da Uefa Champions League, o grande sonho e, até agora, o maior desafio do projeto.

➡️ De rival a odiado em Milão: Quem é Donnarumma, novo ídolo do PSG?

No cenário doméstico, a dominância do PSG de Nasser Al-Khelaifi é inegável. Desde a aquisição, o clube conquistou 11 títulos da Ligue 1, consolidando-se como o maior campeão na história do futebol francês. Essa hegemonia, contudo, é vista por muitos como um trampolim para o sucesso na Europa.

continua após a publicidade

A Champions League se tornou a obsessão do QSI. Anos de investimento alta e contratações estelares resultaram em algumas campanhas memoráveis, incluindo uma final em 2020. No entanto, o tão cobiçado troféu ainda não foi conquistado, gerando debates sobre a estratégia de montagem do elenco, gastos exorbitantes e pouca competitividade.

Mudança de investimentos de Nasser Al-Khelaifi no PSG

Doue comemora gol do PSG contra o Le Havre (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Fato é que, com a mudança de postura nos últimos anos, especialmente sob gestão esportiva de Luís Campos, o Paris centralizou seus investimentos em nomes certeiros e não tão badalados, como jovens promessas que já entregam tanto quanto estrelas consolidadas, como foi o caso de Neymar e Messi. O resultado é o melhor possível, com dois títulos nacionais e ida à final da Champions League em 2024/25.

Antes clube local, o PSG hoje é, acima de tudo, uma grande marca global, que usa a popular região de Paris como um complemento para o seu sucesso. A coroação pode acontecer neste sábado (31), com o tão almejado título da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.