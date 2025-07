O período de 2025/26 do Barcelona ainda não começou, mas a vida de Marc-André ter Stegen não está fácil. Após um longo período afastado dos gramados na última temporada, o goleiro alemão será submetido a uma nova cirurgia na região lombar, o que poderá impactar diretamente o planejamento esportivo e financeiro do clube catalão nesta janela de transferências.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ter Stegen comunicou oficialmente nesta quinta-feira (24), por meio de suas redes sociais, que passará por um procedimento cirúrgico nas costas e ficará afastado das atividades por, no mínimo, três meses.

continua após a publicidade

— Após discussões intensivas com a equipe médica do Barcelona e especialistas externos, a maneira mais rápida e segura de me recuperar totalmente é por meio de uma cirurgia nas costas — escreveu o guarda-redes nas redes sociais.

Nas últimas semanas, o nome do goleiro ganhou destaque na imprensa espanhola, diante da indefinição sobre sua condição física e continuidade na equipe. No fim de junho, o Barcelona anunciou a contratação do jovem arqueiro espanhol Joan García, além de já contar com o polonês Wojciech Szczęsny no elenco — ambos foram citados pelo técnico Hansi Flick como peças importantes para a temporada.

continua após a publicidade

Cabe ressaltar que Ter Stegen já havia passado por uma cirurgia na lombar no final de 2023, o que o afastou de 19 partidas, somando compromissos pelo Barcelona e pela seleção da Alemanha. Em sua recente declaração, o atleta mencionou esse histórico clínico para informar que precisará de mais tempo para se recuperar plenamente.

— Após minha última cirurgia nas costas, voltei aos gramados depois de 66 dias, quase dois meses. Desta vez, os médicos acreditam que serão necessários três meses, para garantir a segurança — finalizou.

No clube desde 2014 e com contrato vigente até 2028, Ter Stegen iniciará em breve o processo de recuperação. Durante sua ausência, o Barça contará com Joan García, Szczęsny e Iñaki Peña para a baliza. O alemão, por sua vez, vinha sendo cotado para deixar o elenco, em razão da limitada possibilidade de aproveitamento e da elevada concorrência, com os outros três atletas citados disputando a mesma posição. No entanto, uma eventual negociação está temporariamente descartada, uma vez que o atleta não pode ser negociado no período de recuperação da lesão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.