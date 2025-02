Borussia Dortmund e Sporting se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 14h45 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em duelo válido pelo jogo de volta dos play-offs da Champions League. O time português não conta com Gyökeres por questões físicas, enquanto Guirassy procura ampliar número de gols na competição pelo lado alemão.

Com uma atuação dominante no segundo tempo, o Dortmund venceu o Sporting por 3 a 0 no jogo de ida, disputado no estádio José Alvalade, em Lisboa (POR), no dia 11 de fevereiro. Na ocasião, Guirassy abriu o placar aos 60 minutos de jogo, após cruzamento de Julian Brandt na área — o líder de assistências da Champions, com cinco. Do outro lado, Gyökeres entrou no intervalo e teve atuação apagada.

Com pouca inspiração, o Sporting tentou reagir, mas não conseguiu impedir a marcação de mais dois gols pelo Dortmund, assinados por Gross e Adeyemi. Com 3 a 0 fora de casa, a equipe alemã está em uma posição confortável para avançar na competição.

Gyökeres em ação contra o Sporting no jogo de ida pelos play-offs da Champions League (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Sem Gyökeres em campo, Guirassy tem chance de ampliar seus números na Champions League. Em nove partidas, o atacante marcou 10 gols, e está na frente de nomes como Lewandowski, Haaland e Kane na competição. O sueco pode terminar sua participação nessa edição com seis tentos em oito jogos.

Confira números de Guirassy e Gyökeres na Champions League 2024/25 🔢⚽

🟡 Serhou Guirassy pelo Borussia Dortmund:

9 jogos (7 titular)

10 gols

3 assistências

50 minutos para participar de gol

18/26 finalizações no gol

3 grandes chances criadas

47% eficiência nos duelos aéreos

13 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.69

🟢 Viktor Gyökeres pelo Sporting:

8 jogos (6 titular)

6 gols

1 assistência

86 minutos para participar de gol

11/19 finalizações no gol

4 grandes chances criadas

27% eficiência nos duelos aéreos

11 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.36

