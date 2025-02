O Club Brugge surpreendeu e venceu a Atalanta por 3 a 1, na terça-feira (18), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em duelo válido pela volta dos play-offs da Champions League. No final de jogo, um brasileiro foi protagonista: Rafael Tolói. O zagueiro da Atalanta foi expulso aos 40 minutos do segundo tempo por uma confusão na qual foi provocado.

Na situação, Tolói se descontrolou com Maxim De Cuype, lateral-esquerdo do Brugge, após embate entre os jogadores em cobrança lateral. O brasileiro quis reagir, tentou jogar a bola no adversário e até caiu no chão. No entanto, ele se levantou e partiu para cima do rival, o derrubando no gramado. O árbitro não hesitou e mostrou o cartão vermelho direto para o camisa 2. Confira o lance abaixo ⬇️

Capitão da Atalanta, Tolói é formado nas categorias de base do Goiás e teve passagem marcante pelo São Paulo, onde foi campeão da Copa-Sul Americana de 2012. O zagueiro passou uma temporada na Roma por empréstimo, antes de fechar com La Dea em definitivo, por 3,5 milhões de reais pagos ao Soberano. Ele segue no mesmo clube desde 2015.

Atalanta 1x3 Club Brugge

Chemsdine Talbi, duas vezes, e Ferran Jutglà, foram os responsáveis pelos gols do Brugge na vitória por 3 a 1. Pelo lado da Atalanta, Ademola Lookman diminuiu a desvantagem no placar.

Com o resultado, o Club Brugge se classificou para a próxima fase da Champions League, que está prevista para acontecer entre os dias 4 e 12 de março. A equipe tem duas opções de adversário: Lille, da França, ou Aston Villa, da Inglaterra. O confronto será definido por meio de um sorteio a ser realizado nesta sexta-feira (21). A Atalanta, por sua vez, está eliminada do torneio.

