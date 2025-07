Técnico do Real Madrid opina sobre Rodrygo e abre o jogo sobre Endrick no Mundial

Técnico do Real Madrid, Xabi Alonso fez opinou sobre a situação de Rodrygo e abriu o jogo sobre a presença de Endrick no Mundial. Em coletiva, o comandante opinou o que pensa sobre a fase vivida pelo camisa 11 merengue.

- Tenho certeza de que ele pode voltar ao seu melhor. Falei com ele ontem e ele está otimista, ansioso e pronto para quando for necessário.

Na sequência, Xabi Alonso abriu o jogo sobre a possibilidade de Endrick disputar o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O centroavante está integrado ao elenco após tratar uma lesão muscular na Espanha, mas vê uma disputa dura com Mbappé e Gonzalo García.

- Estou contando com os três. Endrick está se recuperando, mas é claro que estamos contando com ele. Não estamos planejando o elenco, apenas buscando o desempenho imediato. Tomaremos decisões depois.

Neste sábado, o Real Madrid encara o Borussia Dortmund, às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A equipe espanhola busca classificação às semifinais, em que pode enfrentar PSG ou Bayern.

Real Madrid no Mundial de Clubes

No Mundial de Clubes, o Real Madrid segue invicto na competição com três vitórias e apenas um empate. A equipe espanhola possui a melhor defesa do torneio com apenas dois gols sofridos ao longo dos quatro confrontos.

