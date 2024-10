Sem brasileiro, veja escalação do Real Madrid em La Liga

Carlo Ancelotti em Real Madrid x Alavés por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 15:24 • Madri (ESP)

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti poupou o brasileiro Rodrygo para o confronto contra o Villarreal, neste sábado (5), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 9ª rodada por La Liga. Além do camisa 11, o comandante italiano escalou Lunin para ocupar a vaga de Courtois no gol merengue.

Os Blancos vivem seu pior momento na temporada. Isto porque eles perderam para o Lille na segunda rodada da fase de liga da Champions, além do empate na última rodada do Campeonato Espanhol. Contudo, o Real é o atual vice-líder com 18 pontos, três a menos que o Barcelona e apenas um acima do adversário deste sábado.

Por outro lado, o Villarreal faz um bom início de temporada e briga na parte de cima da tabela do Espanhol. No momento, o Submarino Amarelo é a terceiro colocado, com 17 pontos, quatro a menos que o líder catalão, e um a menos que o Real Madrid. As equipes se enfrentam em confronto direto pela vice-liderança da competição.

A escalação do Real Madrid tem: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Rüdiger, Mendy; Modric, Camavinga, Bellingham; Valverde, Mbappé, Vini Jr.