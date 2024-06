De Bruyne foi decisivo na segunda rodada da Eurocopa (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 05:30 • Stuttgart (ALE)

O grupo E da Eurocopa pode ter um desfecho com pitadas de "malandragem". Completamente embolada, a chave tem Bélgica, Ucrânia, Eslováquia e Romênia empatadas com três pontos, separados apenas pelos critérios de desempate.

A última rodada, porém, guarda um possível "jogo de compadres". Um empate combinado no jogo entre Eslováquia e Romênia já garantiria as duas seleções nas oitavas de final continentais.

👀 Caso haja igualdade no confronto, as duas equipes iriam a quatro pontos. Isso implicaria em duas possibilidades:

1️⃣ Em caso de vitória para qualquer lado no embate entre Bélgica e Ucrânia, a Romênia seria a segunda colocada com maior saldo de gols (1x0) em relação à Eslováquia, empurrando a seleção derrotada no duelo simultâneo para a última colocação;

2️⃣ Em caso de empate nos dois jogos, a Eslováquia passaria em terceiro e a Ucrânia estaria eliminada, e o critério de gols pró entraria em ação para definir a liderança, já que Romênia e Bélgica estão igualadas no saldo de gols.

Vale lembrar que os quatro melhores terceiros colocados (de seis, ao todo) avançam para a fase eliminatória. Até o momento, Holanda e Dinamarca já estão qualificadas, enquanto a Croácia não tem mais chances de avanço. Além da confusão do grupo E, República Tcheca, Geórgia e Turquia brigarão pela vaga no F; a Hungria, já tendo completado seus três jogos, aguarda a definição do último dia da fase de grupos para tentar a passagem.

Como de costume em competições internacionais do alto escalão, os dois jogos serão simultâneos, com a bola rolando às 13h (horário de Brasília).

Romênia busca resultado em jogo contra a Eslováquia para passar de fase na Eurocopa (Foto: DAMIEN MEYER / AFP)