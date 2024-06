Eslováquia venceu apenas um de 11 jogos disputados contra a Romênia na história (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 12:00 • Frankfurt (ALE)

Eslováquia e Romênia se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 13h (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE), em jogo válido pela terceira rodada do grupo E da Eurocopa. As duas equipes têm três pontos cada, assim como Bélgica e Ucrânia, na chave mais embolada da competição. Por isso, uma vitória seria crucial para a qualificação, enquanto o empate deixaria ambas na dependência de outros resultados em busca da vaga no mata-mata. O jogo terá transmissão do SporTV e do Globoplay.

✅ FICHA TÉCNICA

Eslováquia x Romênia

3ª rodada - Grupo E - Eurocopa



🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Deutsche Bank Park, em Frankfurt (ALE)

📺 Onde assistir: SporTV e Globoplay

🟨 Arbitragem: Daniel Siebert (árbitro); Jan Seidel e Rafael Foltyn (auxiliares); Felix Zwayer (quarto árbitro); Bastian Dankert, Christian Dingert e Massimiliano Irrati (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESLOVÁQUIA (Técnico: Francesco Calzona)

Martin Dúbravka; Peter Pekarík, Denis Vavro, Milan Skriniar e Dávid Hancko; Juraj Kucka, Stanislav Lobotka e Ondrej Duda; Ivan Schranz, Róbert Bozeník e Lukás Haraslín



ROMÊNIA (Técnico: Edward Iordanescu)

Florin Nita; Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca e Nicusor Bancu; Razvan Marin, Marius Marin e Nicolae Stanciu; Dennis Man, Denis Dragus e Valentin Mihaila