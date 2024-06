Autor do gol que classificou Itália na Eurocopa viveu triângulo amoroso com ex-rival

Zaccagni e a influenciadora Chiara Nasti (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 17:16 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Zaccagni, autor do gol no último minuto contra a Croácia que garantiu a classificação da Itália na Eurocopa, vive agora um momento especial, bem diferente de três anos atrás, quando enfrentou um período de turbulência na vida pessoal. O atacante da Lazio esteve envolvido em um triângulo amoroso com a influenciadora Chiara Nasti e o meia-atacante Zaniolo, que na época defendia a Roma. A informação foi publicada pelo "ge".

Chiara Nasti anunciou que estava grávida de Zaccagni três meses depois de romper com Zaniolo - que jogou a temporada 2023/24 no Aston Villa, emprestado pelo Galatasaray. O jogador da Lazio já tinha um filho com sua ex-esposa, Sara Scaperotta. Veículos da imprensa italiana publicaram informações dando conta que Chiara saía com os dois jogadores ao mesmo tempo e que o filho seria do então atleta da Roma.

Torcedores entraram na polêmica em razão da rivalidade entre Lazio e Roma, e romanistas passaram a cantar que "o filho de Zaccagni é de Zaniolo". O bebê nasceu em novembro de 2021, e Zaccagni e Chiara se casaram três meses depois.

Com uma lesão no pé esquerdo sofrida em maio, Zaniolo não foi convocado pela seleção italiana para Eurocopa 2024.