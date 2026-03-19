Fora de Campo

Vasco vira contra Fluminense e internautas elogiam Renato Gaúcho

O Fluminense conseguiu abrir 2 a 0, mas sofreu a virada no último minuto

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Dia 19/03/2026
13:31
Vasco conquista vitória no clássico contra o Fluminense (Foto: Alexandre Maia/MyPhoto Press/Gazeta Press)
O Vasco venceu o Fluminense de virada por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã. O Tricolor abriu 2 a 0 no placar, com gols de Agustín Canobbio e Hércules, mas o Gigante da Colina reagiu e buscou a vitória com gols de Nuno Moreira, Spinelli e Thiago Mendes.

A cada jogo que passa, a torcida do Vasco se contenta cada vez mais com o time. Desde a chegada de Renato Gaúcho, o time carioca não sabe o que é perder, são duas vitórias (contra Palmeiras e Fluminense) e um empate (contra o Cruzeiro).

Vasco soma três pontos após uma virada gigante contra Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)
Internautas celebram virada

Torcedores do Vasco celebraram em êxtase a virada buscada no último minuto de jogo. Renato Portaluppi foi muito elogiado por sua atuação e comando diante do Fluminense. No entanto, algumas alterações realizadas pelo professor durante o jogo, não foram bem vistas.

Próximos compromissos do Vasco

No domingo (22), o treinador Renato Gaúcho reencontra mais um clube no qual foi ídolo. O Vasco recebe o Grêmio, em São Januário, às 16h (de Brasília), pela 7ª rodada do Brasileirão. O Gigante da Colina ocupa atualmente a 10° posição no Campeonato Brasileiro. A equipe soma oito pontos em sete jogos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Renato Portaluppi ainda não conheceu o sabor da derrota enquanto comanda a equipe do Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro.

