Vasco vira contra Fluminense e internautas elogiam Renato Gaúcho
O Fluminense conseguiu abrir 2 a 0, mas sofreu a virada no último minuto
O Vasco venceu o Fluminense de virada por 3 a 2 na noite desta quarta-feira (18), no Maracanã. O Tricolor abriu 2 a 0 no placar, com gols de Agustín Canobbio e Hércules, mas o Gigante da Colina reagiu e buscou a vitória com gols de Nuno Moreira, Spinelli e Thiago Mendes.
Renato Gaúcho vê elenco ‘curto’ no Vasco e projeta reforços para o meio do ano
Luis Roberto não poupa elogios a jogador em Vasco x Fluminense: ‘Que partida’
Após primeiro gol em 2026, Nuno Moreira projeta volta por cima no Vasco
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A cada jogo que passa, a torcida do Vasco se contenta cada vez mais com o time. Desde a chegada de Renato Gaúcho, o time carioca não sabe o que é perder, são duas vitórias (contra Palmeiras e Fluminense) e um empate (contra o Cruzeiro).
Internautas celebram virada
➡️Nuno Moreira projeta volta por cima após marcar gol contra o Fluminense
Torcedores do Vasco celebraram em êxtase a virada buscada no último minuto de jogo. Renato Portaluppi foi muito elogiado por sua atuação e comando diante do Fluminense. No entanto, algumas alterações realizadas pelo professor durante o jogo, não foram bem vistas.
Próximos compromissos do Vasco
No domingo (22), o treinador Renato Gaúcho reencontra mais um clube no qual foi ídolo. O Vasco recebe o Grêmio, em São Januário, às 16h (de Brasília), pela 7ª rodada do Brasileirão. O Gigante da Colina ocupa atualmente a 10° posição no Campeonato Brasileiro. A equipe soma oito pontos em sete jogos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas.
Renato Portaluppi ainda não conheceu o sabor da derrota enquanto comanda a equipe do Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro.
🎰Aposte nos próximos jogos do Vasco!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
