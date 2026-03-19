Fluminense sentiu ausência de Freytes contra o Vasco? Veja números

A virada sofrida pelo Fluminense por 3 a 2 diante do Vasco, no Maracanã, aumentou um dos principais debates da arquibancada tricolor em 2026: o impacto de Freytes no sistema defensivo. O jogador não estava em campo contra o Cruz-Maltino.

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Sem o defensor, o Fluminense apresentou dificuldades justamente no momento em que o jogo saiu do controle técnico e passou a ser definido na imposição física do rival. O Vasco cresceu na reta final, abusou dos cruzamentos e encontrou os gols que decretaram a virada — cenário que Luis Zubeldía comentou posteriormente na coletiva.

— Se tem um corte de oito pontos, o departamento médico me sugeriu que não cabeceasse. Logo não poderia jogar. Sobre Juan, dizer que é um jogador importante é redundante. Sempre disso isso. Como equipe me dá a sensação que falhamos em cruzamentos e na bola parada. É uma parte que tínhamos que fazer bem porque sabíamos que ia desarmar a partida. Uma equipe não pode mostrar só uma cara. Só um jogo associado. Só o que foi o nosso segundo gol, uma boa combinação. Temos que mostrar outras coisas. Foi isso que não soubemos fazer. Aí está a explicação de porque viraram. Era um momento que devíamos defender bem o jogo aéreo, a bola parada que executavam rápido. Não conseguimos fazê-lo.

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A dificuldade não foi pontual. Nos últimos dois jogos, contra Athletico-PR e Vasco, o Fluminense sofreu cinco gols, quatro deles originados em jogadas aéreas, seja em cruzamentos ou bolas paradas. Um problema recorrente na temporada, que voltou a aparecer de forma decisiva no clássico. Contra o Furacão, Freytes estava em campo.

Freytes é o jogador mais criticado pela torcida nessa temporada. Com falhas individuais em lances capitais, o defensor é vaiado em praticamente todas as partidas do Flu no Maracanã, não importa o placar. Antes mesmo da bola rolar, Freytes é vaiado pela arquibancada no momento da escalação. No entanto, os números indicam que sua presença está diretamente ligada às vitórias da equipe.

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Com o Freytes em campo em 2026, o Fluminense apresenta:

• 13 jogos

• 9 vitórias

• 3 empates

• 1 derrota

• 76,9% de aproveitamento

Sem Freytes:

• 4 jogos

• 2 vitórias

• 2 derrotas

• 50% de aproveitamento

Mesmo com bom restrospecto no geral, a presença do argentino não traz a solução dos principais problemas que apareceram contra o Vasco: segurança no jogo aéreo e capacidade de segurar a pressão do adversário.

As falhas de Freytes, somado aos resultados ruins com a ausência defensor aumentam o coro da torcida pela estreia de Julián Millán. O recém-contratado é o único reforço que ainda não entrou em campo. Questionado por isso, Zubeldía afirmou que a adaptação de um zagueiro é mais longa, pela necessidade de se entrosar com o sistema e com sua dupla. O treinador contou ainda que a temporada é longa é o colombiano terá oportunidades.

— Temos um jogo sábado contra o Atlético-MG, depois a pausa da Data Fifa e em seguida 18 rodadas. Seis pela Libertadores, duas pela Copa do Brasil e 10 do Brasileirão. Em dois meses. Isso dá um jogo a cada três dias em média. Me diz se não vai ter oportunidade para que todos joguem? Isso não me preocupa, me preocupa que joguem bem.. Todos vão ter minutos. O tema é render. O que estamos fazendo é que quando tenha a chance Julián, ele consigar render bem.

O que vem por aí?

Com o resultado contra o Vasco, o Fluminense fica momentaneamente na quarta posição do Brasileirão, com 13 pontos. O Tricolor joga novamente no Maracanã, desta vez contra o Atlético-MG, no sábado (21), às 18h30 (de Brasília).

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