Seleção Brasileira deve ter novo corte após lesão de astro no futebol europeu

Dorival Júnior durante convocação da Seleção na sede da CBF, no Rio de Janeiro (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/10/2024 - 10:32 • Londres (ING)

Após os cortes recentes de Bremer e Guilherme Arana, a Seleção Brasileira deve perder mais um jogador importante para os duelos de outubro, contra Chile (10) e Peru (15), pelas Eliminatórias. Alisson, goleiro do Liverpool, acusou dores na coxa e precisou ser substituído na partida contra o Crystal Palace, pela sétima rodada da Premier League. Ele deixou o campo aos 34 minutos do segundo tempo.

➡️ Como era o mundo em 2012, ano que o Brasil venceu a Copa do Mundo de Futsal pela última vez?

Astro da Seleção Brasileira lesionado

Alisson foi chamado junto de Bento (Al-Nassr) e Ederson (Manchester City). Com a apresentação dos jogadores marcada para o dia 7 de outubro, a chance de um novo corte é quase iminente. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a principal suspeita é de uma lesão no tendão.

Até o momento, Liverpool e CBF não se pronunciaram sobre a situação médica do goleiro. Confirmada, esta é a segunda lesão de Alisson na temporada: em setembro, ele ficou afastado por uma semana para tratar dores na coxa. Na temporada passada, o atleta perdeu 15 partidas, incluindo compromissos pela Seleção, com uma lesão local.

Alisson, da Seleção Brasileira, se lesionou durante Crystal Palace x Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Com gol de Diogo Jota, o Liverpool venceu o Crystal Palace por 1 a 0 no Selhurst Park e segue na liderança na Premier League, com seis vitórias em sete partidas. O goleiro atuou por 79 minutos e realizou quatro defesas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte