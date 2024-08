Savinho e Haaland brilham, e Manchester City vira sobre o Ipswich Town na Premier League

Jogadores do Manchester City celebram com sobre o Ipswich Town (Foto: Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 13:09 • Manchester (ING)

O Manchester City derrotou o Ipswich Town por 4 a 1 neste sábado (24), em jogo válido pela segunda rodada da Premier League. Os visitantes abriram o placar com Szmodics, mas Erling Haaland, três vezes, e Kevin de Bruyne marcaram para os donos da casa; Savinho brilhou com pênalti sofrido e assistência da virada.

Como foi a partida entre Manchester City e Ipswich Town?

O primeiro tempo começou com susto para o City, já que Samu Szmodics balançou as redes com apenas sete minutos de jogo. No entanto, os Sky Blues mal deram tempo da zebra fazer sua graça e reagiram rapidamente. Logo após a saída de bola, Savinho invadiu a área e sofreu pênalti, cobrado e convertido por Haaland aos 10'. Pouco depois, aos 12'Tº, o brasileiro roubou a bola do goleiro Arijanet Murić e assistiu De Bruyne para a virada. O terceiro saiu aos 14 minutos, mais uma vez com o centroavante norueguês.

Na segunda etapa, os donos da casa seguiram controlando o jogo, mas com poucas oportunidades criadas. O quarto com veio também com Erling Haaland, já aos 43 minutos do tempo final, para sacramentar a vitória do Manchester City e o hat-trick do camisa 9.

Savinho em ação pelo Manchester City diante do Ipswich Town pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY X IPSWICH TOWN

PREMIER LEAGUE - 2ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto de 2024, às 11h (hora de Brasília);

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra);

⚽ Gols: Haaland (x3) e De Bruyne; Szmodics.

⚽ ESCALAÇÕES:

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Rico Lewis, Akanji, Riubén Dias e Josko Gvardiol; Kovacic e De Bruyne; Bernardo Silva, Savinho e Doku; Erling Haaland

IPSWICH TOWN (Técnico: Kieran McKenna)

Muric; Johnson, Tuanzebe, Woolfenden, Greaves e Davis; Morsy e Luongo; Szmodics e Hutchinson; Delap