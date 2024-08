Torcedores detonam Maguire após gol sofrido pelo Manchester United: ‘Ele voltou’

Danny Welbeck faz gol para o Brighton diante do Manchester United (Foto: Glyn KIRK / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 09:55 • Brighton (ING)

O gol que abriu o placar para o Brighton diante do Manchester United neste sábado (24), pela segunda rodada da Premier League, gerou críticas ao zagueiro Harry Maguire. Ex-jogador dos Red Devils, Danny Welbeck fez valer a "lei do ex" e balançou as redes aos 32 minutos do primeiro tempo.

➡️ Lenda do Chile, Claudio Bravo detona o Barcelona: ‘Funciona como um time pequeno’

Nas redes sociais, torcedores do United colocaram sobre o zagueiro inglês a responsabilidade do gol adversário. Segundo os internautas, Maguire teria "deixado a bola passar" após cruzamento, permitindo que Karou Mitoma evitasse a saída da bola e fizesse a assistência para o centroavante dos donos da casa marcar.

Confira abaixo algumas publicações de torcedores do Manchester United criticando Harry Maguire:

"Maguire está de volta! 🔥💣🫶"

"Harry Maguire deixou a bola passar e resultou no primeiro gol do Brighton contra o Man United"

"As duas chances de Harry Maguire intervir antes do primeiro gol do Brighton. Ainda me lembro dos dias em que sua taxa de transferência recorde mundial para um zagueiro era considerada um bom valor."

"Harry Maguire deixou a bola rolar, o que resultou no Brighton marcando o primeiro gol."

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

✅ FICHA TÉCNICA

BRIGHTON X MANCHESTER UNITED

PREMIER LEAGUE - 2ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto de 2024, às 8h30 (hora de Brasília);

📍 Local: Falmer Stadium, em Brighton & Hove (Inglaterra);

⚽ ESCALAÇÕES:

BRIGHTON (Técnico: Fabian Hurzeler)

Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk e Hinshelwood; Milner e Gilmour; Minteh, João Pedro e Mitoma; Welbeck

MANCHESTER UNITED (Técnico: Erik ten Hag)

Onana; Mazraoui, Harry Maguire, Lisandro Martinez e Diogo Dalot; Casemiro e Kobbie Mainoo; Amad Diallo, Mason Mount e Marcus Rashford; Bruno Fernandes.

Danny Welbeck abre o placar para o Brighton diante do Manchester United, e Harry Maguire observa (Foto: Glyn KIRK / AFP)