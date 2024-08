Savinho leva web à loucura com atuação pelo Manchester City: ‘Guardiola criando um monstro’

Savinho e Kevin de Bruyne celebram gol do Manchester City (Foto: Darren Staples / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 11:45 • Manchester (ING)

O início de Savinho pelo Manchester City tem repercutido positivamente entre torcedores na web. Neste sábado (24), o brasileiro iniciou a partida contra o Ipswich Town entre os titulares mais uma vez, a segunda em duas rodadas de Premier League. Com 15 minutos de jogo, o atacante já havia sofrido pênalti e dado assistência para Kevin de Bruyne marcar.

O City saiu atrás no placar com apenas sete minutos, mas o ponta-direita entrou em ação e rapidamente colocou a equipe de Guardiola de volta na partida. Primeiro com pênalti sofrido logo após a saída de bola, depois roubando a bola do goleiro adversário e servindo De Bruyne para a virada.

Nas redes sociais, internautas rasgaram elogios a Savinho pela atuação diante do Ipswich. Comparações com Riyad Mahrez, ex-jogador dos Sky Blues, e afirmações de que o técnico espanhol está "criando um monstrinho" foram alguns dos comentários feitos por torcedores no X (antigo Twitter).

Confira abaixo publicações sobre a atuação de Savinho, do Manchester City, diante do Ipswich Town:

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY X IPSWICH TOWN

PREMIER LEAGUE - 2ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto de 2024, às 11h (hora de Brasília);

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra);

📺 Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming);

⚽ ESCALAÇÕES:

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Rico Lewis, Akanji, Riubén Dias e Josko Gvardiol; Kovacic e De Bruyne; Bernardo Silva, Savinho e Doku; Erling Haaland

IPSWICH TOWN (Técnico: Kieran McKenna)

Muric; Johnson, Tuanzebe, Woolfenden, Greaves e Davis; Morsy e Luongo; Szmodics e Hutchinson; Delap

