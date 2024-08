Savinho é apresentado no Manchester City e projeta futuro no clube

(Foto: Darren Staples / AFP)







05/08/2024

Na manhã de domingo (4), em entrevista coletiva, Savinho foi apresentado ao Manchester City. O ponta recebeu muito carinho dos torcedores e falou sobre seu primeiro contato com Guardiola, Haaland e outros membros do clube, além de demonstrar ansiedade para estrear pelos Cityzens.

- Cheguei aqui só estavam o Grealish e o Haaland do (time) principal. (Os jogadores) estão chegando. Não vejo a hora de dar assistência para o Haaland, para o de Bruyne e para o Doku. Quero trabalhar para chegar no final de semana e ajudar eles. - disse Savinho, novo reforço do clube inglês.

O atacante de 20 anos surgiu nas categorias de base do Atlético-MG e foi vendido ao Grupo City em junho de 6,5 milhões de euros (R$ 33,5 milhões à época) e foi jogar pelo Troyes. Ao chegar no Girona por empréstimo, o jogador se destacou na última temporada da La Liga, que lhe rendeu convocação para a Seleção Brasileira de Dorival Júnior.

- Não, ainda não tive (conversa com Pep Guardiola sobre o papel dele no time). Só tive contato quando eu cheguei, para me dar boas-vindas. Mas eu não estou muito preocupado com isso porque eu sei da capacidade dele, todos sabem. - acrescentou.

Savinho aproveitou para falar sobre sua passagem pelo Girona, onde ajudou a classificar para a Liga dos Campeões na campanha surpreendente no Campeonato Espanhol, terminando a temporada na 3ª colocação.

- Estou muito feliz de classificar o Girona para a Champions League, mas agora passou. Agora estou focado aqui no Manchester City, é uma nova história para mim. Estou feliz e honrado de estar aqui e poder jogar a Liga dos Campeões por esse clube. Estou ansioso para poder treinar com o grupo logo e estrear. - finalizou o brasileiro.

Savinho assinou com os Sky Blues até 2029, e foi adquirido por 25 milhões de euros (R$ 152 milhões), podendo chegar aos 40 milhões.